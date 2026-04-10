Prima pagină » Emisiuni » Ce spune preotul Caucă despre cei care își fac tatuaje religioase

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Cătălin Constantin Caucă, preotul capelan al Penitenciarului Rahova, a vorbit despre faptul că oamenii nu ar trebui să își facă tatuaje pentru că așa am fost lăsați de Dumnezeu. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

Cătălin Caucă: „Mai mult decât atât, este și o necinstire, mai ales tatuajele făcute în locuri mai puțin propice. N-are rost să intrăm în detalii. Eu încerc să le explic lucrurile acestea, dar pentru astfel de lucruri nu vin să ceară sfat.

Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Cătălin Constantin Caucă a vorbit despre faptul că oamenii nu ar trebui să își facă tatuaje pentru că așa am fost lăsați de Dumnezeu. Acesta afirmă că tatuajele făcute în locuri nepotrivite sunt o necinste. El explică faptul că trupul este templul Duhului Sfânt. Preotul a spus că el încearcă să explice acest lucru oamenilor care vin la el dar nimeni nu vine să ceară acest sfat. Caucă spune că omul este liber să facă ce vrea cu darul vieții pe care l-a primit de la Dumnezeu.

„În primul rând, că aceasta este o pseudo-credință. Trupul este templu al Duhului Sfânt și dacă bunul Dumnezeu ne-a lăsat așa cum suntem, e ca și cum i-am spune noi lui Dumnezeu lasă că-ți arăt eu că arăt mai bine așa. Și suntem nemulțumiți de ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat și cum ne-a lăsat. Mai mult decât atât, este și o necinstire, mai ales tatuajele făcute în locuri mai puțin propice. N-are rost să intrăm în detalii. Eu încerc să le explic lucrurile acestea, dar pentru astfel de lucruri nu vin să ceară sfat. Sufletul este în trup. Noi suntem ființe dihotomice, create din trup și suflet. Și în referatul biblic al creației omului, când Dumnezeu a terminat de creat lumea, ce zice s-a uitat și a văzut și erau toate bune foarte. Să le lăsăm așa bune foarte cum le-a făcut Dumnezeu. Dar încă o dată spun omul este creat liber. Este alegerea fiecăruia cum și ce vrea să facă cu acest dar al vieții pe care îl primește de la Dumnezeu.”, a spus preotul capelan al Penitenciarului Rahova.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Cătălin Caucă: „Am avut spovedanii cu oameni care într-adevăr au comis păcate grele”
19:30
Cătălin Caucă: „Am avut spovedanii cu oameni care într-adevăr au comis păcate grele”
ACTUALITATE Cătălin Caucă: „Conducerea penitenciarului, prin colegii care se ocupă de lucrurile acestea, le asigură o masă mai specială”
18:30
Cătălin Caucă: „Conducerea penitenciarului, prin colegii care se ocupă de lucrurile acestea, le asigură o masă mai specială”
ACTUALITATE Cătălin Caucă: „Rânduiala slujbei este exact ca în libertate, ca afară”
18:00
Cătălin Caucă: „Rânduiala slujbei este exact ca în libertate, ca afară”
EMISIUNI Ciprian Cherciu la „Podcast cu Prioritate” #97 by ProMotor Este acum momentul perfect pentru mașini electrice
10:59
Ciprian Cherciu la „Podcast cu Prioritate” #97 by ProMotor Este acum momentul perfect pentru mașini electrice
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „În America, războaiele au fost declanșate de președinți, dar erau ipocriți. Ei au hotărât orice acțiune militară”
10:30
Ion Cristoiu: „În America, războaiele au fost declanșate de președinți, dar erau ipocriți. Ei au hotărât orice acțiune militară”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Am avut un proiect măreț, să scot o carte uriașă numită Dicționar de locuri, întâmplări și personaje”
10:00
Ion Cristoiu: „Am avut un proiect măreț, să scot o carte uriașă numită Dicționar de locuri, întâmplări și personaje”
Mediafax
Vești rele pentru turiștii obezi! Aceștia nu mai au voie pe măgăruși în Santorini
Digi24
De ce ar putea armistițiul din Iran să ducă la un dezastru: Capcana în care SUA au fost prinse 12 ani și în care riscă să cadă din nou
Cancan.ro
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta, discuție inedită cu Cristi Chivu: „Îți vom da numerele de telefon”
Adevarul
Cea mai nutritivă carne din lume este mai sănătoasă decât multe fructe și legume. Este la îndemâna oricui
Mediafax
Adio unei practici foarte des întâlnite în hoteluri: Uniunea Europeană elimină acest element din camerele de hotel
Click
Cine este tânărul din Constanța care a fost admis la Harvard, cu o bursă de peste 1.300.000 de dolari: „Un copil extraordinar”
Digi24
„Ghost Murmur”: cât de real este instrumentul CIA care a urmărit bătăile inimii aviatorului american dispărut în Iran
Cancan.ro
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
Ce se întâmplă doctore
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Restricții în trafic de Paște. Unde se circulă cel mai greu?
Descopera.ro
Cât de des ar trebui spălați blugii? Mulți greșesc!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Mâncarea din copilărie poate reprograma creierul pe viață, indică un studiu
UTILE Programul de Paște al mijloacelor de transport în comun din București
18:33
Programul de Paște al mijloacelor de transport în comun din București
LIVE 🚨 Armistițiu în Iran: Trump critică Iranul pentru proasta gestionare din Ormuz: „Nu acesta este acordul pe care l-am încheiat!”
18:15
🚨 Armistițiu în Iran: Trump critică Iranul pentru proasta gestionare din Ormuz: „Nu acesta este acordul pe care l-am încheiat!”
FLASH NEWS JD Vance este în drum spre Pakistan, pentru negocieri cu Iranul. Ce avertizează vicepreședintele. Măsuri sporite de securitate în Islamabad
18:08
JD Vance este în drum spre Pakistan, pentru negocieri cu Iranul. Ce avertizează vicepreședintele. Măsuri sporite de securitate în Islamabad
FLASH NEWS Bucureștenii se revoltă împotriva noilor tarife Metrorex. Peste 10.000 de persoane au semnat o petiție
18:08
Bucureștenii se revoltă împotriva noilor tarife Metrorex. Peste 10.000 de persoane au semnat o petiție
EMOȚIONANT Discursul ținut de Răzvan Lucescu la înmormântarea lui Mircea Lucescu: „A fost tatăl meu și va rămâne tatăl meu”     
17:31
Discursul ținut de Răzvan Lucescu la înmormântarea lui Mircea Lucescu: „A fost tatăl meu și va rămâne tatăl meu”     
TURISM Pensiuni goale de Paște pe Valea Prahovei și Bran-Moeciu. Proprietarii încă mai așteaptă turiști la poartă
17:28
Pensiuni goale de Paște pe Valea Prahovei și Bran-Moeciu. Proprietarii încă mai așteaptă turiști la poartă

Cele mai noi

Trimite acest link pe