Ce spune preotul Caucă despre cei care își fac tatuaje religioase

Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Cătălin Constantin Caucă a vorbit despre faptul că oamenii nu ar trebui să își facă tatuaje pentru că așa am fost lăsați de Dumnezeu. Acesta afirmă că tatuajele făcute în locuri nepotrivite sunt o necinste. El explică faptul că trupul este templul Duhului Sfânt. Preotul a spus că el încearcă să explice acest lucru oamenilor care vin la el dar nimeni nu vine să ceară acest sfat. Caucă spune că omul este liber să facă ce vrea cu darul vieții pe care l-a primit de la Dumnezeu.
„În primul rând, că aceasta este o pseudo-credință. Trupul este templu al Duhului Sfânt și dacă bunul Dumnezeu ne-a lăsat așa cum suntem, e ca și cum i-am spune noi lui Dumnezeu lasă că-ți arăt eu că arăt mai bine așa. Și suntem nemulțumiți de ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat și cum ne-a lăsat. Mai mult decât atât, este și o necinstire, mai ales tatuajele făcute în locuri mai puțin propice. N-are rost să intrăm în detalii. Eu încerc să le explic lucrurile acestea, dar pentru astfel de lucruri nu vin să ceară sfat. Sufletul este în trup. Noi suntem ființe dihotomice, create din trup și suflet. Și în referatul biblic al creației omului, când Dumnezeu a terminat de creat lumea, ce zice s-a uitat și a văzut și erau toate bune foarte. Să le lăsăm așa bune foarte cum le-a făcut Dumnezeu. Dar încă o dată spun omul este creat liber. Este alegerea fiecăruia cum și ce vrea să facă cu acest dar al vieții pe care îl primește de la Dumnezeu.”, a spus preotul capelan al Penitenciarului Rahova.