Dian Popescu, expert în energie: „Prețul carburanților va crește în continuare și nu va da înapoi”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, expertul în energie, Dian Popescu, și-a prezentat previziunile privind modul în care va evolua prețul energiei în perioada următoare, dat fiind actualul context geopolitic tensionat. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

Invitat în emisiunea Adinei Anghelescu, Atitudini, Dian Popescu a vorbit despre prețul la motorină și benzină care, spune expertul în energie, va continua să crească și în următoarele luni. De asemenea, acesta atrage atenția asupra prețului la kerosen, care spune el că va crește și va face din ce în ce mai inaccesibile zborurile cu avionul pentru mulți dintre români.

„Mai crește prețul și la benzină, și la motorină, din păcate și la kerosen. De ce zic din păcate? Pentru că sunt săracii care lucrează prin Italia, prin Spania și vin și ei acasă. Costă sute de euro. E foarte bine că se plimbă toată lumea cu avionul. Ziceau unii să nu se mai plimbe cu avionul. De ce să nu se plimbe? Timpul trece, nu se mai întoarce. Viața lor se scurge și nu se mai întoarce. Să scurtezi timpul, sigur, să ajungi la părinții tăi acasă. Văd că dau lecții la televizor. Păi de asta muncim și am avansat, ca să regresăm? Că noi ne întoarcem înapoi.”

Expertul în energie explică cum, date fiind pagubele din Golful Persic ne putem aștepta în continuare la o creștere a prețului la carburanți. Deoarece, spune acesta, toate conductele și câmpurile petroliere din zona respectivă vor trebui reconstruite după încetarea ostilităților din regiune.

În ceea ce privește cazul țării noastre, spune Dian Popescu că România va fi nevoită să importe în continuare la prețuri mari. Mai mult, va trebui să sprijine în continuare, din punct de vedere energetic vecinii noștri, Ucraina și Republica Moldova.