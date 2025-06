Doina Melinte: „Mi-am susținut teza de doctorat, unde erau vreo 14 profesori. Atâtea întrebări mi-au pus...”

Un nou episod emoționant din podcastul „Altceva cu Adrian Artene” a fost lansat sâmbătă pe canalul oficial de YouTube, având-o ca invitată pe marea campioană Doina Melinte – supranumită „Regina atletismului românesc” în anii ’80.

„Să știți că mi-am dat lucrarea de doctorat, dacă făceam o medie de 400-500 km pe lună, într-un an 5.000, în 20 de ani…

M-am întâlnit într-o zi cu unul în Bacău și mi-a zis „Mi-am dat doctoratul”.

Și ce ai scris? Nu știu ce a spus el acolo. Mi-am zis…Dacă ăsta și-a dat doctoratul…

M-am văzut eu în cantonament la Slănic Moldova, unde eram la antrenament îmbrăcată în firmă din cap până în picioare și el era în teniși de Drăgășani și cu trening tot de Drăgășani.

Mi-am analizat eu studiul de caz din 1980 până în 1993. Am caietele de antrenament.

Am început lucrarea, m-am dus la Chișinău și ei credeau că eu o să mă duc cu daruri…

Mi-au zis: Dar ce, asta vine aici să-și dea doctoratul, vine, stă 10 minute și pleacă?

Mi-am susținut teza în catedră, unde erau vreo 14 profesori. Atâtea întrebări ce mi-au pus. La ultima întrebare mi-au zis așa: Dar de ce nu ați analizat și la celalalte atlete cum v-ați analizat pe dvs?

Eu am caiete de antrenament.

Atunci, la Chișinău m-am dus cu geanta cu caietele de antrenament. Doi ani de zile nu am mai călcat la Chișinău. Nu m-am dus să dau finalul. M-am înscris aici la ANEFS, am luat-o de la zero, după sistemul Bologna, mi-am făcut și doctoratul.

„Oricum nu m-a ajutat la nimic…”

Deci, așa, am avut avut teza gata, am rugat-o tot pe o prietenă de a mea, în sfârșit, l-am rugat pe un gen de verișor de al meu, care își luase doctoratul…

Dar am găsit eu unul, i-am dat până când și referatul și cea din București ea, la cine m-am dus… Și domnul respectiv s-a lăudat la o petrecere că mi-a făcut teza de doctorat. Dar la cine s-a lăudat știa clar… Că i-am făcut și referat.

Dar, în fine, astea sunt… Că oricum nu m-a ajutat la absolut nimic”. a povestit Doina Melinte, invitată la podcastul „Altceva cu Adrian Artene”.

Doina Melinte, figură emblematică a sportului românesc, câștigătoare a numeroase medalii și recorduri mondiale, este un simbol al performanței și al determinării. În cel mai recent episod de podcast „Altceva cu Adrian Artene”, ea va împărtăși momente din culisele vieții sale, inclusiv aspecte mai puțin cunoscute despre perioada în care a fost urmărită și controlată de Securitate. În timpul discuției, Doina relatează cu sinceritate și umor cum a fost obligată, în anumite momente, să pună semne în camera de hotel, dar și cum a pus pe jar Securitatea care credea că a dispărut în drum spre aeroport, la întoarcere în România.

Povestea Doinei Melinte nu este doar despre medalii și recorduri, ci și despre luptele interne și provocările personale. Ea vorbește despre cursa care i-a schimbat viața, despre momente în care a simțit „mâna lui Dumnezeu” pe pista de alergare și despre medalia pe care o poartă în suflet, pe care o consideră cea mai valoroasă. În plus, invitata ALTCEVA vorbește despre renunțarea la atletism pentru a-și împlini rolul de mamă și despre regretul care încă o urmărește – acela de a nu-și fi avut părinții alături în cele mai importante momente ale vieții sale.

Discuția se extinde și asupra vieții după retragerea din sport, moment în care Doina Melinte a reușit să se reinventeze. Ea descrie modul în care a înconjurat globul pământesc de două ori și jumătate, dar își amintește și despre jurnalul zilnic de antrenament pe care l-a ținut timp de 13 ani. Pe lângă cariera sportivă, Doina Melinte a fost activă în zona administrativ politică, ea fiind membru al Comitetului Olimpic Român și angajat al Ministerului Tineretului și Sportului.

Nu rata această ocazie unică de a păși în lumea unei campioane, de a descoperi adevăruri nespuse și de a te inspira din experiențele unei femei care a fost acolo, pe cele mai înalte podiumuri și în cele mai dificile momente ale vieții.

