Banca Națională a Moldovei (BNM) ar putea rămâne fără guvernator. Anca Dragu, șefa BNM și vehiculată variantă de premier tehnocrat, a ajuns luni la Palatul Victoria. Fosta ministră de Finanțe în Guvernul Cioloș a evitat răspunsurile privind o posibilă preluare a funcției de premier. Prezența sa are loc în contextul deschiderii „Bucharest Leaders’ Summit 2026”, eveniment ce reunește înalți oficiali.

Întrebată de jurnaliști dacă ar accepta funcția de premier, actuala șefă a Băncii Naționale a Moldovei a evitat orice răspuns. De asemenea, nu a comentat nici întrebarea dacă tăcerea sa poate fi interpretată ca o confirmare indirectă.

Bucharest Leaders’ Summit 2026, la Palatul Victoria

Cea de-a 37-a ediție a proiectului național „Împreună protejăm România: Bucharest Leaders’ Summit – United for a Better World” va fi deschisă oficial astăzi, la Palatul Victoria, în Sala Transilvania II, în prezența unor reprezentanți de marcă ai administrației publice, mediului academic, sectorului economic și ai instituțiilor strategice.

Evenimentul, organizat de Grupul de Presă MediaUno, în parteneriat cu Institutul Național de Statistică, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă și Asociația MediaUno, se desfășoară în perioada 4 mai – 4 iunie 2026 și reunește o serie de peste 20 de conferințe tematice dedicate unor domenii esențiale pentru dezvoltarea României.

