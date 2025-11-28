Marcel Ciolacu îl spulberă pe Drulă, după ce și-a asumat deschiderea unui lot de autostradă: „Ipocrizie se numește. A fost ministru șapte luni”

Marcel Ciolacu, fostul premier al României, a făcut o critică dură, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, la adresa lui Cătălin Drulă, fost ministrul al Transporturilor pentru opt luni, sub guvernarea Cîțu, după ce și-a asumat deschiderea unui lot de autostradă în zona Buzăului.

Marcel Ciolacu l-a numit pe Cătălin Drulă „ipocrit”, având în vedere că tot el a criticat investițiile PSD-ului în infrastructură.

„Ipocrizie se numește. A fost ministru șapte luni. A făcut vreun kilometru de autostradă?”, s-a întrebat retoric Marcel Ciolacu.

Candidatul USR la Primaria Bucuresti, Cătălin Drula, a transmis că lotul de autostradă din zona Buzău este rezultatul unei licitații lansate cu aproximativ patru ani în urmă, pe vremea când era ministru al Transporturilor.