Marcel Ciolacu îl spulberă pe Drulă, după ce și-a asumat deschiderea unui lot de autostradă: „Ipocrizie se numește. A fost ministru șapte luni”

Ruxandra Radulescu
28 nov. 2025, 15:52, Emisiuni

Marcel Ciolacu, fostul premier al României, a făcut o critică dură, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, la adresa lui Cătălin Drulă, fost ministrul al Transporturilor pentru opt luni, sub guvernarea Cîțu, după ce și-a asumat deschiderea unui lot de autostradă în zona Buzăului. 

Marcel Ciolacu l-a numit pe Cătălin Drulă „ipocrit”, având în vedere că tot el a criticat investițiile PSD-ului în infrastructură.

„Ipocrizie se numește. A fost ministru șapte luni. A făcut vreun kilometru de autostradă?”, s-a întrebat retoric Marcel Ciolacu.

Candidatul USR la Primaria Bucuresti, Cătălin Drula, a transmis că lotul de autostradă din zona Buzău este rezultatul unei licitații lansate cu aproximativ patru ani în urmă, pe vremea când era ministru al Transporturilor.

  “O veste bună. Astăzi s-au deschis ultimii kilometri din A7, dintre Ploiești și Buzău. O licitație lansată pe vremea când eram Ministru al Transporturilor. Prin PNRR, am reușit să aducem 7,6 miliarde de euro pentru infrastructura de transport din România, dintre care peste 2 miliarde de euro doar pentru autostrada A7″, a scris Drulă pe Facebook.

