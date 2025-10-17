Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă: „Faptul că Trump se întâlnește cu Putin la Budapesta este o mare lovitură pentru ROMÂNIA”

Marius Tucă: „Faptul că Trump se întâlnește cu Putin la Budapesta este o mare lovitură pentru ROMÂNIA”

Serdaru Mihaela
17 oct. 2025, 09:58, Emisiuni
Marius Tucă: „Faptul că Trump se întâlnește cu Putin la Budapesta este o mare lovitură pentru ROMÂNIA

Ion Cristoiu, în emisiunea Marius Tucă Show din 16 octombrie 2025, face o analiză critică și ironică cu privire la evoluția situației geopolitice și la rolul liderilor majori, mai ales Donald Trump și Vladimir Putin, în criza actuală. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ion Cristoiu subliniază tensiunea creată de negocierile legate de armistițiu, în condițiile în care Putin refuza un acord, iar Trump a impus un termen limită pentru încetarea conflictului, amenințând cu sancțiuni economice severe, inclusiv tarife vamale asupra Chinei și Indiei pentru petrol.

„Era într-o vineri, nu mai țin minte, când Vladimir Putin trebuia să anunțe, să proclame armistițiul pe care îl refuză, pentru că Donald Trump a dat un termen de 2 luni să pună capăt să facă armistițiul acesta, pentru că altfel el pune tarife vamale Chinei și Indiei” , spune Ion Cristoiu

Finalizează cu un ton ironic, sugerând că România, deși aliată NATO și martoră la aceste întâlniri, rămâne marginalizată, iar liderii naționali riscă să rămână doar spectatori neputincioși.

Marius Tucă: „Deci, Putin se întâlnește cu Trump lângă noiChiar mergem? Ne acredităm la asta și mergem, nu?

Ion Cristoiu: „Nu o să avem loc.”

Marius Tucă: „Strigăm peste gard.”

Mediafax
Un student din Târgu Jiu a dispărut în urmă cu 19 ani într-o gară, dar familia îl caută și azi!
Digi24
Trump: Lui Putin nu i-a plăcut deloc ideea de a da câteva mii de rachete Tomahawk Ucrainei. Sunt o armă brutală Data publicării: 17.10.
Cancan.ro
Cutremur în televiziune! PRO TV a cedat emisiunea Survivor România postului concurent. Când se difuzează primul sezon
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști, riști să o pățești grav”
Mediafax
Un student din Târgu Jiu a dispărut în urmă cu 19 ani într-o gară, dar familia îl caută și azi!
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Trupul femeii din Capitală, care era dispărută de o săptămână, a fost găsit îngropat într-o pădure. Cine sunt principalii suspecţi
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Cancan.ro
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este TRAUMATIZATĂ! Ce repetă micuța încontinuu
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Udrea după ce a ieșit din închisoare! A revenit la vechile obiceiuri
observatornews.ro
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de ANAF. Va fi dat în judecată
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Prima țară din UE care ar putea legaliza ziua de lucru de 13 ore. Sindicatele denunță „distrugerea oricărui concept de viață familială”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cât de hibride sunt, de fapt, mașinile hibride? ANALIZĂ detaliată
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Evz.ro
Explozie puternică într-un bloc din Rahova. Trei etaje au fost afectate. Două persoane au murit
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
RadioImpuls
Ce au făcut Oleg Spînu și Andreea Cuciuc cu o seară înaintea TRAGEDIEI în care fiica lui Igor Cuciuc a murit: "Mai aveam și unele secrete".
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Un semn timpuriu al demenței ar putea fi ascuns în forma creierului nostru
EXTERNE The Telegraph: Întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta este o LOVITURĂ pentru Europa. „Va șterge zâmbetul de pe fața UE”
09:51
The Telegraph: Întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta este o LOVITURĂ pentru Europa. „Va șterge zâmbetul de pe fața UE”
SPORT Dan Alexa, apariție SURPRIZĂ alături de Elisabeta Lipă și Amatto Zaharia
09:45
Dan Alexa, apariție SURPRIZĂ alături de Elisabeta Lipă și Amatto Zaharia
ACTUALITATE Doliu în muzica rock. Ace Frehley, legendarul chitarist al trupei Kiss a MURIT la 74 de ani: Am fost binecuvântați să fim alături de el până la final
09:41
Doliu în muzica rock. Ace Frehley, legendarul chitarist al trupei Kiss a MURIT la 74 de ani: Am fost binecuvântați să fim alături de el până la final
METEO ANM a dat prognoza meteo pentru weekendul 18-19 octombrie 2025. Maxime de 16 grade C în București
09:39
ANM a dat prognoza meteo pentru weekendul 18-19 octombrie 2025. Maxime de 16 grade C în București
BREAKING NEWS EXPLOZIE puternică în București. Haos în intervenția autorităților. A fost activat planul roșu. Sunt 2 morți și 11 răniți. Oamenii sunt disperați
09:38
EXPLOZIE puternică în București. Haos în intervenția autorităților. A fost activat planul roșu. Sunt 2 morți și 11 răniți. Oamenii sunt disperați