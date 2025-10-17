Marius Tucă: „Faptul că Trump se întâlnește cu Putin la Budapesta este o mare lovitură pentru ROMÂNIA”

Ion Cristoiu, în emisiunea Marius Tucă Show din 16 octombrie 2025, face o analiză critică și ironică cu privire la evoluția situației geopolitice și la rolul liderilor majori, mai ales Donald Trump și Vladimir Putin, în criza actuală. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ion Cristoiu subliniază tensiunea creată de negocierile legate de armistițiu, în condițiile în care Putin refuza un acord, iar Trump a impus un termen limită pentru încetarea conflictului, amenințând cu sancțiuni economice severe, inclusiv tarife vamale asupra Chinei și Indiei pentru petrol.

„Era într-o vineri, nu mai țin minte, când Vladimir Putin trebuia să anunțe, să proclame armistițiul pe care îl refuză, pentru că Donald Trump a dat un termen de 2 luni să pună capăt să facă armistițiul acesta, pentru că altfel el pune tarife vamale Chinei și Indiei” , spune Ion Cristoiu

Finalizează cu un ton ironic, sugerând că România, deși aliată NATO și martoră la aceste întâlniri, rămâne marginalizată, iar liderii naționali riscă să rămână doar spectatori neputincioși.