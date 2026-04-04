⁠Dan Dungaciu: „Programul SAFE pune România într-o situație care nu poate să fie gestionată. Industria românească nu beneficiază de banii europeni”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum programul SAFE pune România într-o situație imposibil de gestionat.

„Dacă vă uitați câte declarații avem… Am avut declarații și am avut cum să spun… Iar acuma, ultima chestiune legată de faptul că noi, românii, facem drone cu ucraineni… Pe Ucraina am avut două declarații publice politice. Iar pe SAFE am fost înainte de președintele Nawrocki al Poloniei, care a refuzat acest lucru. Președintele Poloniei este mai puțin semnificativ în ierarhia de putere decât ar fi fost un președinte al României. Pentru că prin președintele Poloniei nu merge la Consiliul European. La ei este prezent premierul. Nawrocki s-a opus și ăsta a fost un lucru important. Noi am spus-o de atunci. Acest proiect este de resuscitare a industriilor militare, în special pentru Germania și Franța. De fapt, despre asta e vorba. Așa cum facem acuma, dăm bani, de fapt… Ca să mai dea niște bani Ucrainei pentru războiul ăsta, ne dau nouă, ca să îi dăm noi. Am luat un împrumut cu bani, cu dobânzi mici. Ne face împrumuturi cu bani, cu dobânzi mari, să plătim împrumutul cu dobânzi mici. Deci, toate chestiunile acestea pun România într-o situație pe care ea n-o decide, n-o înțelege și la care nu reacționează. A ieșit directorul Romarm-ului care a spus că noi, din aceste contracte, noi nu beneficiem cu nimic. Industria de apărare a României nu beneficiază cu nimic. Deci, numai dacă tu nu gândești în termeni de Off-Set…”, a explicat sociologul.