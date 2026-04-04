Vlad Voiculescu, europarlamentar USR și fost ministru al Sănătății, îl acuză pe Alexandru Rafila, fost ministru PSD al Sănătății, că ar fi fost conștient de consecințele financiare pentru România ale refuzului de a răspunde ofertei Pfizer, „dar s-ar fi lăsat convins de apropiați” să nu acționeze. „Funcționarii din Ministerul Sănătății tocmai s-au prins că e groasă”, a mai precizat Voiculescu.

„Funcționarii din Ministerul Sănătății tocmai s-au prins că e groasă. Tocmai m-a sunat cineva din Ministerul Sănătății să îmi spună că dl. Rafila știa exact care sunt consecințele pentru România dacă nu va răspunde la oferta Pfizer – că România va plăti sute de milioane de euro în plus – dar s-ar fi lăsat convins de apropiați care îi spuneau: «lasă-l Sandule, e prejudiciul lui Cîtu, cu cât mai mare, cu atât mai bine. N-ai văzut că îl îngroapă și pe Voiculescu deși nu a decis ăla nimic…», a scris Vlad Voiculescu sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

El mai spune că este „șocat” de cele aflate. „Recunosc că îmi e greu să procesez așa ceva”, a adăugat Voiculescu. România a pierdut în primă instanță procesul deschis de compania farmaceutică Pfizer în Belgia, pe fondul refuzului Guvernului țării noastre de a achita peste 20 de milioane de doze de vaccin COVID-19. Este vorba de o decizie în primă instanță care obligă România să achite 600 de milioane de euro companiei farmaceutice Pfizer.

