Ploile torențiale din Afganistan au făcut prăpăd: Cel puțin 61 de morți și 116 răniți

Afganistanul traversează din nou o tragedie majoră. Ploile torențiale care au lovit țara în ultima săptămână au provocat inundații devastatoare, soldate cu cel puțin 61 de morți și 116 răniți, potrivit bilanțului oficial anunțat de autoritățile talibane.

În plus, patru persoane sunt în continuare date dispărute, iar amploarea distrugerilor materiale este uriașă, într-o țară deja vulnerabilă.

18 provincii afectate. Capitala Kabul, printre zonele lovite

Viiturile au afectat cel puțin 18 provincii, inclusiv zone importante precum Kabul, Panjshir sau Paktika.

Autoritățile au transmis că situația rămâne critică în multe regiuni, unde accesul echipelor de intervenție este îngreunat de infrastructura precară și de amploarea dezastrului.

Fenomenul nu este izolat. Inundațiile continuă să lovească Afganistanul de mai bine de o săptămână, alimentând o criză umanitară care durează de ani de zile.

Aproape 2.500 de locuințe distruse și mii de hectare de culturi compromise

Cel mai recent bilanț, prezentat de purtătorul de cuvânt al talibanilor, Zabiulá Muyahid, arată dimensiunea reală a dezastrului:

aproape 2.500 de locuințe au fost distruse total sau parțial

aproximativ 11.000 de hectare de teren agricol au fost devastate

Pentru o populație dependentă masiv de agricultură, pierderile sunt dramatice și vor avea efecte pe termen lung.

O criză umanitară deja scăpată de sub control

Potrivit estimărilor Națiunile Unite, Afganistanul era deja într-o situație critică înainte de aceste inundații:

peste 22 de milioane de oameni au nevoie de ajutor umanitar

mai mult de 17 milioane se confruntă cu insecuritate alimentară acută

majoritatea celor afectați sunt femei și copii

Noile dezastre naturale riscă să împingă și mai mult țara spre colaps.

Pakistanul numără și el victime

Inundațiile nu s-au oprit la granițe. Zonele din apropierea frontierei cu Pakistan sunt, de asemenea, afectate sever.

Autoritățile pakistaneze au anunțat deja cel puțin 15 morți în ultimele 24 de ore, în special în provincia Baluchistan și în orașul Karachi, semn că fenomenul meteo extrem lovește întreaga regiune.

