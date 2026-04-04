Prima pagină » Știri externe » Ploile torențiale din Afganistan au făcut prăpăd: Cel puțin 61 de morți și 116 răniți

Ploile torențiale din Afganistan au făcut prăpăd: Cel puțin 61 de morți și 116 răniți

Ploile torențiale din Afganistan au făcut prăpăd: Cel puțin 61 de morți și 116 răniți
Afganistanul traversează din nou o tragedie majoră. Ploile torențiale care au lovit țara în ultima săptămână au provocat inundații devastatoare, soldate cu cel puțin 61 de morți și 116 răniți, potrivit bilanțului oficial anunțat de autoritățile talibane.

În plus, patru persoane sunt în continuare date dispărute, iar amploarea distrugerilor materiale este uriașă, într-o țară deja vulnerabilă.

18 provincii afectate. Capitala Kabul, printre zonele lovite

Viiturile au afectat cel puțin 18 provincii, inclusiv zone importante precum Kabul, Panjshir sau Paktika.

Autoritățile au transmis că situația rămâne critică în multe regiuni, unde accesul echipelor de intervenție este îngreunat de infrastructura precară și de amploarea dezastrului.

Fenomenul nu este izolat. Inundațiile continuă să lovească Afganistanul de mai bine de o săptămână, alimentând o criză umanitară care durează de ani de zile.

Aproape 2.500 de locuințe distruse și mii de hectare de culturi compromise

Cel mai recent bilanț, prezentat de purtătorul de cuvânt al talibanilor, Zabiulá Muyahid, arată dimensiunea reală a dezastrului:

  • aproape 2.500 de locuințe au fost distruse total sau parțial
  • aproximativ 11.000 de hectare de teren agricol au fost devastate

Pentru o populație dependentă masiv de agricultură, pierderile sunt dramatice și vor avea efecte pe termen lung.

O criză umanitară deja scăpată de sub control

Potrivit estimărilor Națiunile Unite, Afganistanul era deja într-o situație critică înainte de aceste inundații:

  • peste 22 de milioane de oameni au nevoie de ajutor umanitar
  • mai mult de 17 milioane se confruntă cu insecuritate alimentară acută
  • majoritatea celor afectați sunt femei și copii

Noile dezastre naturale riscă să împingă și mai mult țara spre colaps.

Pakistanul numără și el victime

Inundațiile nu s-au oprit la granițe. Zonele din apropierea frontierei cu Pakistan sunt, de asemenea, afectate sever.

Autoritățile pakistaneze au anunțat deja cel puțin 15 morți în ultimele 24 de ore, în special în provincia Baluchistan și în orașul Karachi, semn că fenomenul meteo extrem lovește întreaga regiune.

Citește și

CONTROVERSĂ Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
22:14
Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
EXTERNE O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
21:44
O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
CONTROVERSĂ POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
21:08
POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
NEWS ALERT Alertă de securitate lângă Ungaria. Poliția din Serbia a găsit explozibili lângă conducta de gaze care vine din Rusia
19:16
Alertă de securitate lângă Ungaria. Poliția din Serbia a găsit explozibili lângă conducta de gaze care vine din Rusia
RĂZBOIUL ÎN DIRECT Război în Iran, ziua 37: Israelul, pregătit să atace instalaţii energetice iraniene. Teheranul amenință cu „deschiderea porților iadului” pentru SUA
18:15
Război în Iran, ziua 37: Israelul, pregătit să atace instalaţii energetice iraniene. Teheranul amenință cu „deschiderea porților iadului” pentru SUA
FLASH NEWS După Erdogan, Zelenski merge în vizită în Siria. Ce a discutat cu președintele sirian Ahmed al-Sharaa
17:58
După Erdogan, Zelenski merge în vizită în Siria. Ce a discutat cu președintele sirian Ahmed al-Sharaa
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Cum ne ajută citricele să ne reglăm emoțiile?
MILITAR Cum s-ar putea reintroduce serviciului militar obligatoriu. Condiția care poate schimba legea încorporării peste noapte. Evoluția armatei României: de la batalioanele „agricole” de pe vremea lui Ceaușescu, la unitățile NATO cu militarii profesioniști
05:00
Cum s-ar putea reintroduce serviciului militar obligatoriu. Condiția care poate schimba legea încorporării peste noapte. Evoluția armatei României: de la batalioanele „agricole” de pe vremea lui Ceaușescu, la unitățile NATO cu militarii profesioniști
LIFESTYLE Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
00:07
Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
UTILE Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
23:28
Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
FLASH NEWS Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
23:02
Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
VIDEO Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
22:49
Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
INCIDENT Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
22:12
Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea

