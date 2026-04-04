Ploile torențiale din Afganistan au făcut prăpăd: Cel puțin 61 de morți și 116 răniți

Afganistanul traversează din nou o tragedie majoră. Ploile torențiale care au lovit țara în ultima săptămână au provocat inundații devastatoare, soldate cu cel puțin 61 de morți și 116 răniți, potrivit bilanțului oficial anunțat de autoritățile talibane.
În plus, patru persoane sunt în continuare date dispărute, iar amploarea distrugerilor materiale este uriașă, într-o țară deja vulnerabilă.
Viiturile au afectat cel puțin 18 provincii, inclusiv zone importante precum Kabul, Panjshir sau Paktika.
Autoritățile au transmis că situația rămâne critică în multe regiuni, unde accesul echipelor de intervenție este îngreunat de infrastructura precară și de amploarea dezastrului.
Fenomenul nu este izolat. Inundațiile continuă să lovească Afganistanul de mai bine de o săptămână, alimentând o criză umanitară care durează de ani de zile.
Cel mai recent bilanț, prezentat de purtătorul de cuvânt al talibanilor, Zabiulá Muyahid, arată dimensiunea reală a dezastrului:
Pentru o populație dependentă masiv de agricultură, pierderile sunt dramatice și vor avea efecte pe termen lung.
Potrivit estimărilor Națiunile Unite, Afganistanul era deja într-o situație critică înainte de aceste inundații:
Noile dezastre naturale riscă să împingă și mai mult țara spre colaps.
Inundațiile nu s-au oprit la granițe. Zonele din apropierea frontierei cu Pakistan sunt, de asemenea, afectate sever.
Autoritățile pakistaneze au anunțat deja cel puțin 15 morți în ultimele 24 de ore, în special în provincia Baluchistan și în orașul Karachi, semn că fenomenul meteo extrem lovește întreaga regiune.