⁠Ion Cristoiu: „Descrierea celor mai importante personaje ale anului 2025 – Florența, Bolojan, Nicușor Dan”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre care sunt cele mai importante personaje ale anului 2025. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „În primul rând, că își dă aia pe spate, freza pe spate, amintindu-mi de vremea când eram eu la liceu. Cum dracu să fii Procuror General și să umbli cu freza aia de Rică, fante de Obor? Bolojan este o bilă care se rostogolește de pe un deal. Nicușor Dan este omul alcătuit numai din mâini.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre care sunt cele mai importante personaje ale anului. Acesta a început prin a face distincție între oamenii anului și personajele anului. La oamenii anului, jurnalistul nu a ținut să îl includă pe Stegarul Dac, spunând că l-a tot văzut încă din 2012, Primul om al anului, pe lista lui Cristoiu, este Anca Alexandrescu. Chiar și Potra este un om al anului, spune ziaristul, doar pentru că nu mai știm ce face. Ca personaje ale anului, lista lui Cristoiu se reduce la 3: Alex Florența, Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Pe Alex Florența, jurnalistul îl critică din raționamente de freză. Acesta susține că nu poți fi Procuror General al României și să ai o freză de „fante de Obor”. Despre Bolojan, Cristoiu susține că este o bilă rostogolită de pe deal, de care nu te poți feri. În timp ce, despre Nicușor Dan, jurnalistul susține că este omul alcătuit doar din mâini. Ca o comparație, jurnalistul susține că Președintele Dan seamănă cu Dănilă Prepeleac.