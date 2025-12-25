⁠Ion Cristoiu: „Descrierea celor mai importante personaje ale anului 2025 – Florența, Bolojan, Nicușor Dan”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre care sunt cele mai importante personaje ale anului 2025. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre care sunt cele mai importante personaje ale anului. Acesta a început prin a face distincție între oamenii anului și personajele anului. La oamenii anului, jurnalistul nu a ținut să îl includă pe Stegarul Dac, spunând că l-a tot văzut încă din 2012, Primul om al anului, pe lista lui Cristoiu, este Anca Alexandrescu. Chiar și Potra este un om al anului, spune ziaristul, doar pentru că nu mai știm ce face. Ca personaje ale anului, lista lui Cristoiu se reduce la 3: Alex Florența, Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Pe Alex Florența, jurnalistul îl critică din raționamente de freză. Acesta susține că nu poți fi Procuror General al României și să ai o freză de „fante de Obor”. Despre Bolojan, Cristoiu susține că este o bilă rostogolită de pe deal, de care nu te poți feri. În timp ce, despre Nicușor Dan, jurnalistul susține că este omul alcătuit doar din mâini. Ca o comparație, jurnalistul susține că Președintele Dan seamănă cu Dănilă Prepeleac.
„Da, mă rog, mie nu mi-a reținut acest om. L-am mai văzut în 2012 pe Stegarul Dac… BogPR nu mai știu ce face acum. Și Anca Alexandrescu e un om al anului. Dacă mă gândesc, seamănă mult, chiar se apropie de afirmare a lui Bolojan. Dacă ne gândim de unde a plecat. Potra e omul anului că nu mai știm ce mai face. La personajele anului, da, e bun, Florența e bun. Aici mă pricep, ca scriitor mă pricep. La fiecare facem, vă descriu ce văd eu. Nu l-am văzut decât în imaginația mea. În primul rând, că își dă aia pe spate, freza pe spate, amintindu-mi de vremea când eram eu la liceu. Cum dracu să fii Procuror General și să umbli cu freza aia de Rică, fante de Obor? Îl luăm și pe Bolojan și ca personaj al anului. Ai zis că mă pui pe mine să descriu. Bolojan este o bilă care se rostogolește de pe un deal, o vezi și tu, nu mai știi cum să te duci într-o altă parte sau alta. Nu-i așa? Nicușor Dan, hai că ajută-mă la el este deja… Nu, nu, e greu. El este personajul cel mai interesant. A, am zis. Nicușor Dan este omul alcătuit numai din mâini. Putem să zicem că aduce și cu Dănilă Prepeleac. Știi, Dănilă Prepeleac, ăla care pune carul înaintea boilor, fac din astea…”, a explicat jurnalistul.