Crăciun cu zăpadă în România. Incidente în Capitală și peisaje de poveste în stațiuni

Ninsorile au început să pună stăpânire pe întreaga Românie încă din noaptea de Ajun, astfel că în dimineața de 25 decembrie zăpada deja se așternuse într-un strat consistent în majoritatea localităților. Dacă în stațiunile montane predomină peisajele de basm, în Capitală au apărut deja primele incidente din cauza ninsorilor.

Crăciunul acesta a adus ninsori în mai toate zonele din România. Cei care au decis să-și petreacă Sărbătorile la cabane sau în pensiuni, au noroc deoarece zăpada oferă o atmosferă specifică Crăciunului.

Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ninsori viscolite și ger valabilă până joi, 25 decembrie, ora 20:00, pentru mai multe zone din România.

Crăciun cu troiene de zăpadă în stațiunea Straja

La Straja este înnorat, iar troinele s-au așternut încă de dimineață.

Vila Alpin Straja „Am vrut zăpadă, avem zăpadă”

Două echipaje au intervenit pe DN 65 din Craiova

Pe drumurile din țară, ninsorile au început să genereze probleme încă de la primele ore. Pe centura nord Craiova, autoritățile au fost nevoite să acționeze cu două utilaje.

„Se acționează permanent pe toate sectoarele unde se înregistrează ninsori.

Imagini de pe DN 65F, centura nord Craiova, din timpul intervenției în baterie de două utilaje”, a anunțat DRDP Craiova.

Ninsori viscolite pe Transalpina

Drumul pe Transalpina este de asemenea dificil de parcurs, din cauza ninsorii viscolite care îngreunează vizibilitatea. Pe carosabil s-a depus zăapada, însă momentan zona este circulabilă din punct de vedere al traficului rutier.

Turiștii au ajuns pe domeniul schiabil Transalpina

În zona pârtiei Transalpina din stațiunea Voineasa, turiștii s-au strâns deja pentru a se bucura de o sesiune de schiat. Din păcate, stratul nu este îndeajuns de consistent, așa că autoritățile au acționat cu mașini de zăpadă artificială.

Un copac s-a prăbușit peste o mașină în dimineața de Crăciun, în Capitală

În București, au avut loc, însă, câteva incidente. În dimineața de Crăciun, un copac s-a prăbușit peste un autoturism parcat în fața unui bloc.

Bucovina este îmbrăcată în alb glacial, după ninsorile abundente din noaptea de Ajun. Zăpada așternută pe acoperișurile mănăstirilor creează o atmosferă în ton cu sărbătoarea sfântă a Nașterii Mântuitorului.

Foto: Facebook (Bucovina te iubesc)