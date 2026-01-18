⁠Ion Cristoiu: „Ursula i-a spus lui Nicușor să semneze acordul Mercosur și el s-a executat”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Ursula von der Leyen i-a dat comandă lui Nicușor Dan să semneze acordul Mercosur. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
„Da, am înțeles ceva cu Mercosur. Depindea foarte mult semnarea acordului. Deci din semnarea acestui acord, tanti asta, Ursula și-a făcut un scop al vieții. Așa, și i-a zis lui nene ăsta, lui Nicușor Dan. Și Nicușor Dan a zis să trăiți. Și i-a zis lui Țoiu și Țoiu a executat. Nu Țoiu e de vină. Hai să îți dau un exemplu, hai să devenim serioși. De când a fost momentul când a candidat Călin Georgescu, în primul tur, o temă mare, fundamentală, dar care s-a și discutat și cu alții, și Mircea Geoană… Nu e vorba să ieșim din UE, e vorba de faptul că atunci când sunt interesele ale României, nu zici da, zici nu sau le aperi. Am avut acum un exemplu de cum interese naționale, că există în agricultură, au fost sacrificate de faptul că i-a zis Ursula și el a zis, să trăiți.”, a explicat jurnalistul.