⁠Ion Cristoiu: „Ursula i-a spus lui Nicușor să semneze acordul Mercosur și el s-a executat”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Ursula von der Leyen i-a dat comandă lui Nicușor Dan să semneze acordul Mercosur. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Nu e vorba să ieșim din UE, e vorba de faptul că atunci când sunt interese ale României, nu zici da, zici nu sau le aperi. Am avut acum un exemplu de cum interesele naționale, că există în agricultură, au fost sacrificate. Pe faptul că i-a zis Ursula…”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Ursula von der Leyen i-a dat comandă lui Nicușor Dan să semneze acordul Mercosur. Acesta a început prin a spune că Ursula și-a făcut un scop al vieții din semnarea acestui acord. Jurnalistul susține că totul a fost realizat într-ul lanț de comandă. Ursula i-a impus lui Nicușor semnarea acordului și acesta i-ar fi comandat mai departe Oanei Țoiu. Acesta susține că nu este vina Oanei Țoiu în acest context. Cristoiu amintește un moment din candidatura lui Călin Georgescu, legat de interesele naționale. Acesta susține că nu era vorba de ieșirea României din Uniunea Europeană, ci de apărarea intereselor țării. Acesta, adaugă jurnalistul, este un moment în care au fost sacrificate interesele naționale.