Prima pagină » Actualitate » Opt persoane au murit în urma avalanșelor din Alpii Austrieci

Opt persoane au murit în urma avalanșelor din Alpii Austrieci

18 ian. 2026, 09:57, Actualitate
Opt persoane au murit în urma avalanșelor din Alpii Austrieci
Opt persoane au murit în urma avalanșelor din Alpii Austrieci / Sursa FOTO: Envato

Opt persoane au murit în urma avalanșelor care s-au produs, sâmbătă, 17 ianuarie, în Alpii austrieci. Căderi masive de zăpadă de pe versanți au măturat un grup de șapte turiști cehi în districtul Murtal, din provincia Stiria, îngropându-i complet.

„Echipele de intervenție au reușit să localizeze și să scoată parțial victimele îngropate. În ciuda eforturilor imediate de salvare, trei indivizi au fost găsiți morți”, a anunțat Poliția austriacă într-un comunicat.

A nins puternic în Alpi

Tot sâmbătă, o avalanșă a măturat un alt grup de schiori, care se afla în afara pistei în regiunea Pongau, lângă Salzburg. Patru dintre ei au murit pe loc, iar o altă persoană a fost grav rănită, potrivit postului public ORF. Iar în aceeași zi, o schioare care se afla în afara pistei împreună cu soțul ei a fost, de asemenea, îngropată sub zăpadă de o avalanșă care s-a produs în aceeași zonă.

Echipele de salvare, alertate de soțul femeii, au sosit la fața locului, dar nu au reușit să o resusciteze, potrivit The Guardian.

„În ciuda avertismentelor clare și repetate, numeroase avalanșe au avut loc din nou astăzi și, din păcate, au avut consecințe fatale. Această tragedie demonstrează într-un mod dureros gravitatea situației cauzate de avalanșe”, a declarat Gerhard Kremser, șeful Salvamont Pongau.

În ultima săptămână, mai multe persoane și-au pierdut viața în munții Alpi, în urma ninsorilor abundente. Marți, un copil de doar 13 ani, de naționalitate cehă, a murit într-o avalanșă la Bad Gastein, tot în Alpii austrieci, în timp ce schia în afara pistei împreună cu un alt băiat. Iar duminica trecută, o schioare în vârstă de 58 de ani a murit într-o avalanșă la Weerberg, în Tirol.

În același weekend, șase persoane au fost îngropate de vii sub avalanșe care s-au produs în mai multe stațiuni din Alpii francezi.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Mai multe avalanșe au ucis două persoane și au rănit alte câteva în nordul Italiei. Salvatorii se luptă cu furtunile puternice

Doi schiori au declanșat accidental o avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș

Turiști blocați în cabanele de la Bâlea Lac din cauza codului roșu de viscol emis de meteorologi. Nu pot părăsi zona

Salvamont Argeş avertizează: „Risc de avalanşă în Munţii Făgăraş. Evitaţi traseele alpine”

Recomandarea video

Citește și

LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.424. Atacuri aeriene teribile lansate de ruși. Kievul a ripostat cu drone trimise peste Crimeea
11:23
Război în Ucraina, ziua 1.424. Atacuri aeriene teribile lansate de ruși. Kievul a ripostat cu drone trimise peste Crimeea
SCANDAL Siegfried Mureșan îl amenință pe Donald Trump și îi dă lecții despre democrație, în numele PPE. Ce spune europarlamentarul român al PNL
11:21
Siegfried Mureșan îl amenință pe Donald Trump și îi dă lecții despre democrație, în numele PPE. Ce spune europarlamentarul român al PNL
UTILE Trucuri și soluții ieftine și eficiente pentru întreținerea instalațiilor sanitare. Ce recomandă specialiștii
11:17
Trucuri și soluții ieftine și eficiente pentru întreținerea instalațiilor sanitare. Ce recomandă specialiștii
ULTIMA ORĂ Dronă căzută în curtea unui localnic din Vrancea. MApN transmite: „Nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național”
11:01
Dronă căzută în curtea unui localnic din Vrancea. MApN transmite: „Nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Relația cu America este singura relație de securitate care îți poate asigura siguranța națională”
11:00
Dan Dungaciu: „Relația cu America este singura relație de securitate care îți poate asigura siguranța națională”
UTILE Angajați care primesc zile suplimentare de concediu în 2026. Durata pentru fiecare situație
10:47
Angajați care primesc zile suplimentare de concediu în 2026. Durata pentru fiecare situație
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța
Cancan.ro
'Te aștept la lecții'. Ilona Brezoianu o pune la punct pe Andreea Bălan după declaraţiile de la emisiunea lui Măruţă
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
David Popovici, bun de plată! Campionul olimpic a pariat și a rămas dator peste noapte. „Nu a vrut și am insistat!”. Cui îi datorează bani
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Digi24
Gafă a Paulei Seling, la preselecția pentru Eurovision din Moldova. Expresia folosită despre care spune că nu știa că e în limba rusă
Cancan.ro
Răzvan Ionescu a murit. Doliu în România
Ce se întâmplă doctore
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Descopera.ro
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
10 fapte surprinzătoare despre Pompeii, cel mai faimos dezastru al Antichității
DEZVĂLUIRI Marine Le Pen, între Elysee și Tribunal: Procesul care îi poate spulbera visul prezidențial
11:36
Marine Le Pen, între Elysee și Tribunal: Procesul care îi poate spulbera visul prezidențial
CONTROVERSĂ Analiză Financial Times | Bomba cu ceas din Europa: sistemul de pensii a devenit „călcâiul lui Ahile” în fața noilor amenințări. Ce soluții caută marile state europene pentru protejarea populației într-o lume dominată de război și instabilitate economică
10:46
Analiză Financial Times | Bomba cu ceas din Europa: sistemul de pensii a devenit „călcâiul lui Ahile” în fața noilor amenințări. Ce soluții caută marile state europene pentru protejarea populației într-o lume dominată de război și instabilitate economică
Gândul de Vreme Ger de crapă pietrele în România, ca în iernile de altădată. ANM, informare meteo de ultimă oră, valabilă până joi, temperaturi minime de -20°C
10:35
Ger de crapă pietrele în România, ca în iernile de altădată. ANM, informare meteo de ultimă oră, valabilă până joi, temperaturi minime de -20°C
VIDEO Silviu Predoiu: „România este amenințată de irelevanță. Mă sperie că devine irelevantă și pentru români”
10:30
Silviu Predoiu: „România este amenințată de irelevanță. Mă sperie că devine irelevantă și pentru români”
SPORT Andrei Nicolescu, anunț despre fair-play-ul financiar înainte de Dinamo – U Cluj
10:05
Andrei Nicolescu, anunț despre fair-play-ul financiar înainte de Dinamo – U Cluj

Cele mai noi

Trimite acest link pe