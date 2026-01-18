Opt persoane au murit în urma avalanșelor din Alpii Austrieci

Opt persoane au murit în urma avalanșelor care s-au produs, sâmbătă, 17 ianuarie, în Alpii austrieci. Căderi masive de zăpadă de pe versanți au măturat un grup de șapte turiști cehi în districtul Murtal, din provincia Stiria, îngropându-i complet.

„Echipele de intervenție au reușit să localizeze și să scoată parțial victimele îngropate. În ciuda eforturilor imediate de salvare, trei indivizi au fost găsiți morți”, a anunțat Poliția austriacă într-un comunicat.

A nins puternic în Alpi

Tot sâmbătă, o avalanșă a măturat un alt grup de schiori, care se afla în afara pistei în regiunea Pongau, lângă Salzburg. Patru dintre ei au murit pe loc, iar o altă persoană a fost grav rănită, potrivit postului public ORF. Iar în aceeași zi, o schioare care se afla în afara pistei împreună cu soțul ei a fost, de asemenea, îngropată sub zăpadă de o avalanșă care s-a produs în aceeași zonă.

Echipele de salvare, alertate de soțul femeii, au sosit la fața locului, dar nu au reușit să o resusciteze, potrivit The Guardian.

„În ciuda avertismentelor clare și repetate, numeroase avalanșe au avut loc din nou astăzi și, din păcate, au avut consecințe fatale. Această tragedie demonstrează într-un mod dureros gravitatea situației cauzate de avalanșe”, a declarat Gerhard Kremser, șeful Salvamont Pongau.

În ultima săptămână, mai multe persoane și-au pierdut viața în munții Alpi, în urma ninsorilor abundente. Marți, un copil de doar 13 ani, de naționalitate cehă, a murit într-o avalanșă la Bad Gastein, tot în Alpii austrieci, în timp ce schia în afara pistei împreună cu un alt băiat. Iar duminica trecută, o schioare în vârstă de 58 de ani a murit într-o avalanșă la Weerberg, în Tirol.

În același weekend, șase persoane au fost îngropate de vii sub avalanșe care s-au produs în mai multe stațiuni din Alpii francezi.

