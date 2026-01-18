Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Marele risc în acest război este că rușii pot veni mai aproape de România”

Dan Dungaciu: „Marele risc în acest război este că rușii pot veni mai aproape de România”

Malina Maria Fulga
18 ian. 2026, 08:00, Marius Tucă Show

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, și-a exprimat părerea cu privire la evoluția conflictului din Ucraina, afirmând că preconizează un atac agresiv din partea Rusiei în viitor. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a afirmat că Rusia urmează să vină cu un răspuns la presupusul atac cu dronă al ucrainenilor asupra reședinței lui Vladimir Putin, atac de care Ministerul Rus al Apărării i-a acuzat pe aceștia.

„Eu cred așa, rușii încă nu le-au plătit ucrainenilor faptul că au vrut să bombardeze reședința lui Putin. Restul sunt povești. Sigur că au bombardat-o, a confirmat și CIA-ul, doar că CIA-ul a spus că era alt obiectiv. Nu se știe care. Este clar. Singura discuție care a apărut în spațiul public este dacă se știa la vremea respectivă, aceasta este o conspirație, dacă Putin este acolo sau nu. Unii au mers cu conspirația și mai departe, spunând că Putin a așteptat telefonul lui Trump de acolo.”

Dungaciu susține că atacurile survenite în urma acestei acuzații asupra ucrainenilor ar fi fost sub capacitatea lor reală de atac și că ne putem aștepta la un atac nimicitor din partea acestora. Analistul presupune că aceștia ar aștepta un moment în care Occidentul are atenția îndreptată spre un alt subiect, moment în care să atace Ucraina cu toată forța.

„Rușii au bombardat Ucraina acum câteva zile, dar suma totală de drone pe care au ridicat-o era pe la 500. Ei, până acum, în acest război, au ridicat aproape 1.000 într-o noapte, la un moment dat. Departe de recordul lor. Eu cred că va veni o lovitură nimicitoare, exact în pragul confruntărilor din Iran, când toată lumea este focalizată acolo. Eu cred că rușii vor da o lovitură. Ce se va întâmpla cu Odesa? Marele risc în acest război este că, cu cât durează mai mult, rușii pot să vină mai aproape. Nu doar că Ucraina va fi mai mică, ci rușii pot să vină mai aproape. Poate că, încă o dată spun, de asta mi se pare mie iresponsabilă tăcerea Bucureștiului. Poate că doamna Maia Sandu a transmis acel mesaj inclusiv pentru că, și din informațiile ei, rușii pot să vină.”

