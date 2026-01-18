Prima pagină » Știri externe » Culisele proiectului „Nightfall”. Marea Britanie îi promite lui Zelenski o rachetă balistică amenințătoare pentru Moscova, dar drumul de la teorie la practică este lung

Culisele proiectului „Nightfall”. Marea Britanie îi promite lui Zelenski o rachetă balistică amenințătoare pentru Moscova, dar drumul de la teorie la practică este lung

Cristian Lisandru
18 ian. 2026, 10:00, Știri externe
Marea Britanie și-a anunțat intenția de a dezvolta o nouă rachetă balistică, lansată de la sol, pentru Ucraina. Cunoscut sub numele de Nightfall, sistemul ar oferi Ucrainei un tip de armă cu rază lungă de acțiune pe care nu o operează în prezent. Oficialii britanici spun că această rachetă balistică ar avea scopul de a ajuta Kievul „să se apere de mașina de război a lui Putin”.

Racheta Nightfall este, deocamdată, încă în faza de proiectare.

  • Potrivit guvernului britanic, aceasta va transporta un focos de 200 de kilograme și va avea o rază de acțiune de peste 500 de kilometri – suficient de departe, cel puțin în teorie, pentru a ajunge la Moscova dacă ar fi lansată de pe teritoriul ucrainean.
  • Sistemul va fi conceput să funcționeze în condiții dificile, inclusiv în condiții de război electronic intens și cu acces limitat la navigație GPS.
  • Londra intenționează să selecteze trei contractori printr-o licitație competitivă.
  • Fiecare contractor va avea sarcina de a proiecta și livra un prototip de rachetă pentru testare în termen de 12 luni, contractele de dezvoltare urmând să fie atribuite încă din martie.

„Dacă programul merge mai departe, Regatul Unit își propune să producă cel puțin 10 rachete pe lună, la un cost unitar maxim de 800.000 de lire sterline (aproximativ 1 milion de dolari)”, se arată într-o analiză publicată de site-ul independent Meduza.

Mozaic de arme cu rază lungă de acțiune, furnizate din străinătate

Oficialii britanici discută despre dezvoltarea unei noi rachete balistice încă de la mijlocul anului 2025. Încă de la început, mobilitatea a fost descrisă ca fiind unul dintre avantajele sale cheie.

Se așteaptă ca echipajele de lansare să se poată reloca în câteva minute, reducându-le vulnerabilitatea la contraatacuri.

Pe hârtie, misiunea Nightfall i-ar oferi Ucrainei ceva ce îi lipsește în prezent: o capacitate proprie de lansare a unor rachete balistice fiabile, de atac la mare adâncime.

Ucraina se bazează în prezent pe un mozaic de arme cu rază lungă de acțiune furnizate din străinătate.

  • A primit un număr limitat de rachete ATACMS fabricate în SUA, cu o rază de acțiune de până la 300 de kilometri (aproximativ 190 de mile), dar utilizarea lor a fost mult timp restricționată de Washington.
  • Kievul folosește, de asemenea, rachete de croazieră britanico-franceze Storm Shadow / SCALP, care transportă focoase puternice și pot penetra apărarea aeriană rusească, dar au o rază maximă de acțiune de aproximativ 250 de kilometri (aproximativ 150 de mile).

Aprobarea SUA este încă necesară nu numai pentru lansările ATACMS, ci și pentru atacurile Storm Shadow

În cea mai mare parte a războiului, aliații occidentali au interzis Ucrainei să folosească aceste arme împotriva unor ținte de pe teritoriul rus recunoscut la nivel internațional.

Această restricție a fost ridicată la sfârșitul anului 2024, dar – după schimbarea administrației de la Casa Albă – Pentagonul a introdus un nou proces de aprobare pentru atacurile din interiorul Rusiei.

  • De atunci, astfel de atacuri au rămas rare.
  • Un aspect crucial este faptul că aprobarea SUA este încă necesară nu numai pentru lansările ATACMS, ci și pentru atacurile Storm Shadow, deoarece rachetele se bazează pe date de țintire americane.

Ucraina încearcă, de asemenea, să-și construiască propriul arsenal de rachete cu rază lungă de acțiune. Kievul a anunțat planuri de a produce o rachetă de croazieră cunoscută sub numele de Flamingo, cu o rază de acțiune presupusă de până la 3.000 de kilometri (aproximativ 1.860 de mile).

Președintele Volodimir Zelenski a declarat în noiembrie că producția în masă va începe înainte de sfârșitul anului, iar Statul Major General al Ucrainei a declarat că lansări experimentale izolate de luptă au fost efectuate din luna mai.

Dronele nu au puterea distructivă necesară pentru a dezactiva infrastructura puternic fortificată

Ucraina nu operează în prezent un sistem de rachete funcțional, capabil să lovească ținte aflate la o distanță mai mare de 500 de kilometri, spune expertul.

  • Deși racheta Flamingo a fost prezentat ca o astfel de armă, nu există dovezi că a fost folosită vreodată la distanțe lungi.
  • În plus, dimensiunea sa mare o face probabil o țintă relativ ușoară pentru apărarea aeriană rusească, notează expertul.
  • În ceea ce privește rachetele balistice, Ucraina nu are propriile sale rachete – doar o ofertă limitată de ATACMS, ale căror ținte trebuie încă aprobate de Statele Unite.

Astăzi, Ucraina poate ataca adânc în teritoriul rus în principal cu drone cu rază lungă de acțiune, care poartă de obicei focoase cu o greutate mai mică de 100 de kilograme și trebuie utilizate în număr mare pentru a copleși apărarea aeriană.

Această abordare are limite clare. Campania Ucrainei împotriva rafinăriilor de petrol rusești a arătat că doar dronele nu au, de cele mai multe ori, puterea distructivă necesară pentru a dezactiva infrastructura puternic fortificată.

Ucraina nu este capabilă să distrugă eficient țintele situate la mai mult de aproximativ 200 de kilometri de linia frontului

Deși rachetele de croazieră Storm Shadow / SCALP sunt eficiente, raza lor de acțiune mai scurtă le constrânge utilizarea. Luate împreună, aceste limitări înseamnă că Ucraina nu este capabilă să distrugă eficient țintele situate la mai mult de aproximativ 200 de kilometri de linia frontului.

Campaniile de atac rusești împotriva Ucrainei, în schimb, au demonstrat eficacitatea combinării dronelor, rachetelor de croazieră și rachetelor balistice într-un singur atac.

Rachetele balistice îndeplinesc o funcție distinctă în această combinație: pun o presiune puternică asupra sistemelor de apărare aeriană cu rază lungă de acțiune care se bazează pe rachete interceptoare scumpe și sunt deosebit de eficiente în penetrarea grupurilor dense de apărare aeriană cu rază scurtă de acțiune desfășurate în jurul unor ținte importante, cum ar fi rafinăriile și bazele aeriene – sisteme care nu sunt potrivite pentru interceptarea amenințărilor balistice.

Din această perspectivă, o rachetă balistică precum Nightfall ar putea ajuta la umplerea unui gol, mai degrabă decât să adauge pur și simplu o altă opțiune de atac – dacă sistemul funcționează în cele din urmă conform planului.

