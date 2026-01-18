Valenin Stan: America de Sud o să-și omoare pădurile pentru a avea mai mult teren, iar Germania va inunda piețele cu mașini pe petrol

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum acordul Mercosur este o bombă ecologică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Au murit pentru că un băiat, pe numele lui Biden, i-a împins într-un rahat de unde n-au știut cum să iasă. Și după ce le-a tras-o rapid și dur Biden, a venit micuțul Trump. Și le-a băgat taxe și tarife pe piața americană, cea mai importantă din lume.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum acordul Mercosur este o bombă ecologică. Acesta a început prin a spune că acest acord se vrea din 1999. La acel moment, Angela Merkel s-a opus vehement, susține istoricul. Stan afirmă că acest acord este o bombă ecologică. Acesta adaugă faptul că se vor tăia păduri din America de Sud, ceea ce va fi îngrozitor pentru planetă. În același timp, istoricul afirmă că Germania va intra pe piața Americii de Sud cu mașini termice. Pe nemți, susține Stan, Biden i-a aruncat în acest colaps economic. Pentru că economia Germaniei este jos, acest acord a fost trecut pe repede înainte, concluzionează acesta.