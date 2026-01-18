Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valenin Stan: America de Sud o să-și omoare pădurile pentru a avea mai mult teren, iar Germania va inunda piețele cu mașini pe petrol

Valenin Stan: America de Sud o să-și omoare pădurile pentru a avea mai mult teren, iar Germania va inunda piețele cu mașini pe petrol

Andrei Rosz
18 ian. 2026, 09:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum acordul Mercosur este o bombă ecologicăUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Au murit pentru că un băiat, pe numele lui Biden, i-a împins într-un rahat de unde n-au știut cum să iasă. Și după ce le-a tras-o rapid și dur Biden, a venit micuțul Trump. Și le-a băgat taxe și tarife pe piața americană, cea mai importantă din lume. 

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum acordul Mercosur este o bombă ecologică. Acesta a început prin a spune că acest acord se vrea din 1999. La acel moment, Angela Merkel s-a opus vehement, susține istoricul. Stan afirmă că acest acord este o bombă ecologică. Acesta adaugă faptul că se vor tăia păduri din America de Sud, ceea ce va fi îngrozitor pentru planetă. În același timp, istoricul afirmă că Germania va intra pe piața Americii de Sud cu mașini termice. Pe nemți, susține Stan, Biden i-a aruncat în acest colaps economic. Pentru că economia Germaniei este jos, acest acord a fost trecut pe repede înainte, concluzionează acesta.

Marius, practic, ce se întâmplă? Uite, trecem în revistă povestea asta, acuma, rapid. Mercosur este un acord comercial pe care Uniunea Europeană îl semnează cu un grup de țări din America Latină, principale fiind Brazilia și Argentina. Mai pui tu acolo Uruguai, Paraguai, Bolivia și în felul ăsta faci o piață de 700 de milioane de consumatori, ca să aibă acces acolo niște băieți și fete. Noi avem acces pe piața lor, ei au acces pe piața noastră. De ce se întâmplă asta? Bref, n-o să avem timp, dar am înțeles, dăm oamenilor ceva să înțeleagă. Bă, negociază la treaba asta e 1999. Nemți nu au vrut treaba asta. Merkel (n.r. Angela Merkel, fost cancelar federal al Germaniei) n-a vrut treaba asta. Și de ce e o bombă ecologică? Bă, e o bombă ecologică, în primul rând, pentru că ea, ca să facă agricultură, taie păduri în America de Sud, ceea ce-i dezastru pentru planetă. Iar micuții nemți ce crezi că or să facă? Or să le vândă mașini termice, din astea cu petrol. Astea din care nu mai facem noi. Păi este asta vor să vândă acolo. Ai înțeles? Acuma este repede, repede, repede. Pentru că economia germană s-a dus în cap din două motive mari și la alte foarte tare legate între ele. Ai început cu ce era mai important. Au murit pentru că un băiat, pe numele lui Biden, i-a împins într-un rahat de unde n-au știut cum să iasă. Și după ce le-a tras-o rapid și dur Biden, a venit micuțul Trump și le-a băgat taxe și tarife pe piața americană, cea mai importantă din lume. Din momentul ăsta, Germania moare și deodată, dând din colț în colț, n-au decât acolo.

