Adrian Marinescu: „Sunt bacterii cu foarte puține soluții terapeutice. Jumătate dintre infecții nu au soluție terapeutică”

Cătălin Costache
15 ian. 2026, 23:00, Marius Tucă Show

În ediția din 15 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, medicul infecționist Adrian Marinescu a avertizat asupra creșterii dramatice a rezistenței bacteriene și a lipsei de soluții terapeutice pentru un număr tot mai mare de infecții grave. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Marinescu a explicat că medicina se confruntă deja cu bacterii pentru care opțiunile de tratament sunt extrem de limitate sau inexistente. Potrivit acestuia, jumătate dintre infecțiile severe ajung să nu mai aibă soluții terapeutice viabile, în principal din cauza rezistenței la antibiotice și a costurilor foarte mari ale tratamentelor de ultimă generație.

Adrian Marinescu: „În următorii ani, și deja avem o problemă foarte mare cu rezistența, sunt bacterii care practic nu mai au soluții terapeutice sau foarte puține. Am ajuns în punctul în care jumătate dintre aceste infecții nu au soluție terapeutică. Problema e reală pentru că medicamentele care pot să te ajute costă extrem de mult. La Matei Balș vin din toată țara pacienți și se strâng multe infecții la noi, dar nu au legătură cu Matei Balș, ele vin din toată țara. Noi avem cea mai mică rată de infecții nosocomiale.”

