Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Marinescu: „Suntem în stadiul de conviețuire cu COVID-19. Ar trebui să ne fie mai frică de gripă decât de SARS-COV-2.”

Adrian Marinescu: „Suntem în stadiul de conviețuire cu COVID-19. Ar trebui să ne fie mai frică de gripă decât de SARS-COV-2.”

Andrei Rosz
17 ian. 2026, 11:00, Marius Tucă Show
Adrian Marinescu: „Suntem în stadiul de conviețuire cu COVID-19. Ar trebui să ne fie mai frică de gripă decât de SARS-COV-2.”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, medicul Adrian Marinescu, manager al Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, a vorbit despre cum ar trebui să ne fie mai frică de gripă decât de SARS-COV-2. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Marinescu: „Știi că povesteam. După 2022, conviețuim cu COVID-ul, uneori mai armonios, alteori mai puțin. Sunt cazuri, dar e o simplă… În momentul de față, ar trebui să ne fie mai multă teamă de gripă, fără discuție, decât de SARS-COV-2. Și acolo pot fi cazuri grave, dar extrem de rare.”

Invitat la „Marius Tucă Show”, Adrian Marinescu a vorbit despre cum ar trebui ă ne fie mai frică de gripă decât de SARS-COV-2. Acesta a început prin a spune că încă mai sunt persoane care se infectează cu SARS-COV-2. Se mai fac forme de COVID, doar că în prezent este o etapă de conviețuire. Medicul amintește o discuție în care se menționa că după 2022 vor mai fi cazuri de COVID, dar de conviețuire. Acesta susține că uneori conviețuirea este mai armonioasă, alteori mai puțin armonioasă. Ca idee de bază, Marinescu susține că ar trebui să ne fie mai teamă de gripă decât de SARS-COV-2. Acesta afirmă că, spre deosebire de cazurile de gripă, cele de COVID se întâmplă foarte rar să mai fie grave. Concluzionând, medicul afirmă că va mai fi COVID, multă vreme de acum înainte.

„Se mai face COVID, așa este, numai că acum e conviețuirea. Știi că povesteam. După 2022, conviețuim cu COVID-ul, uneori mai armonios, alteori mai puțin. Sunt cazuri, dar e o simplă… În momentul de față, ar trebui să ne fie mai multă teamă de gripă, fără discuție, decât de SARS-COV-2. Și acolo pot fi cazuri grave, dar extrem de rare. Și vom avea încă virusul SARS-COV-2, multă vreme de acum.”, a explicat medicul.

Recomandarea video

Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
Medicamentele care te lasă fără permis. Lista completă și explicația medicului
Cancan.ro
Pensiile cresc la 7.071 lei pentru această categorie de pensionari din România. Cine se încadrează
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Proiectele majore care dinamizează vestul României în 2026. Investițiile în energie, căi ferate și autostrăzi, la final
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica Moldova. Cât costă litrul față de România: „La noi nu am alimentat mașina, ci bugetul”
Digi24
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
Cancan.ro
Giacomo Billi, prins într-o rețea de relații 'explozive'. Cum și-a agățat vecina (pe care a lăsat-o gravidă) pe casa scării
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
Descopera.ro
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Cel mai vechi harpon arată că oamenii vânau balene de acum 5.000 de ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe