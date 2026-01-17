Adrian Marinescu: „Suntem în stadiul de conviețuire cu COVID-19. Ar trebui să ne fie mai frică de gripă decât de SARS-COV-2.”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, medicul Adrian Marinescu, manager al Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, a vorbit despre cum ar trebui să ne fie mai frică de gripă decât de SARS-COV-2. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Marinescu: „Știi că povesteam. După 2022, conviețuim cu COVID-ul, uneori mai armonios, alteori mai puțin. Sunt cazuri, dar e o simplă… În momentul de față, ar trebui să ne fie mai multă teamă de gripă, fără discuție, decât de SARS-COV-2. Și acolo pot fi cazuri grave, dar extrem de rare.”

