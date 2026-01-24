În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Năstase, fostul Prim-ministru al României, a vorbit despre cum Carta ONU era un mod de a trece de la război la reguli. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Năstase: „Carta ONU a reprezentat un mod de la urâțenia războiului, de la crimele din război la o lume care să se bazeze pe niște reguli. De aici și Tribunalul de la Nürnberg, reguli aplicabile apoi la Tribunalul de la Tokyo. Toate acestea încercau să dea expresie unei ordini internaționale.”

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Adrian Năstase a vorbit despre cum Carta ONU era un mod de a trece de la război la reguli. Acesta susține că s-a trecut de la urâțenia și crimele războiului la o lume bazată pe reguli. Politicianul vorbește și despre o lume în care regulile erau dictate de marile puteri. Regulile Dreptului Internațional sunt regulile din Carta ONU. Această Cartă a dat un set de reguli aplicabile la Tribunalul de la Nürnberg, și ulterior Tribunalului din Tokyo.