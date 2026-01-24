În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Năstase, fostul Prim-ministru al României, a vorbit despre cum Carta ONU era un mod de a trece de la război la reguli. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Adrian Năstase a vorbit despre cum Carta ONU era un mod de a trece de la război la reguli. Acesta susține că s-a trecut de la urâțenia și crimele războiului la o lume bazată pe reguli. Politicianul vorbește și despre o lume în care regulile erau dictate de marile puteri. Regulile Dreptului Internațional sunt regulile din Carta ONU. Această Cartă a dat un set de reguli aplicabile la Tribunalul de la Nürnberg, și ulterior Tribunalului din Tokyo.
„Carta ONU a reprezentat un mod de a trece de la urâțenia războiului, de la crimele din război la o lume care să se bazeze pe niște reguli. De aici și Tribunalul de la Nürnberg, reguli aplicabile apoi la Tribunalul de la Tokyo. Toate acestea încercau cumva, în primul rând, să dea expresie unei ordini internaționale care într-adevăr să se bazeze pe reguli acceptate de toți. Pentru că la un moment dat am avut și formula ordinii internaționale bazate pe reguli. Asta este altceva decât ordine internațională bazată pe regulile Dreptului Internațional. Regulile Dreptului Internațional sunt regulile din Carta ONU, din documentele ONU, din CSCE. Reguli, în sensul în care unele mari puteri, la un moment dat, acceptă niște reguli, stabilesc niște reguli și pe urmă le respectă sau nu.”, a explicat politicianul.