Adrian Năstase: „Partidele centrale nu reușesc să mai asigure stabilitate politică”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Năstase, fostul prim-ministru al României, a atenționat cu privire la climatul politic instabil din România, dar și la necesitatea unui nou partid de guvernare care să aducă stabilitate în contextul actual. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Năstase: „AUR se modernizează prin cooptarea unor oameni mai competenți și comunicativi”

Adrian Năstase atrage atenția cu privire la incapacitatea partidelor clasice, precum PNL și PSD, care se află la guvernare, de a crea un climat politic stabil, oferind ocazia unor partide precum AUR să se remarce prin membrii vocali și activi în spațiul public.

„A existat la un moment dat un tort. Niște băieți au mâncat tortul respectiv. Acum, tortul respectiv trebuie plătit, iar alții sunt cei care îl plătesc. Deci asta se întâmplă. Nu își permiteau să mănânce tort anul trecut, acum doi ani sau acum trei ani. S-au făcut niște cheltuieli absolut aiurea. Iar acum, trebuie să vedem dacă vrem să ne punem cumva într-o stare de redemarare economică. Aici se întâmplă, iarăși, un lucru și, dacă vrei să-ți spun ce cred, o să te șocheze. Este clar că sunt deja patru decenii de când se coagulează un fel de centru politic PSD-PNL, dar acest centru politic s-a demonetizat în mare măsură. Ambele partide au pierdut și pierd în continuare. Se dezvoltă în zonele adiacente și un format AUR în care, după cum ai văzut, încep să apară niște modificări cu niște oameni mai competenți, mai comunicativi, Petrișor Peiu, Dan Dungaciu. Sunt câțiva tipi care modernizează AUR-ul. Pe de altă parte, USR-ul încearcă să cucerească, prin intermediul lui Bolojan, PNL-ul.”

De asemenea, fostul prim-ministru face o paralelă cu situația Bulgariei, unde, din cauza faptului că partidele nu au putut ajunge la o formă agreată de guvernare, vor avea loc alegeri anticipate. Invitatul avertizează că acest lucru se poate întâmpla și la noi în țară, dacă partidele PSD și PNL nu reușesc să găsească o formulă echilibrată prin care să guverneze.