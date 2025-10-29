Adrian Severin: „Cei care conduc ȚARA știu că nu au ajuns acolo prin voință populară, ci prin fraudă sau manipulare”

Adrian Severin în emisiunea „Marius Tucă Show” din 28 octombrie 2025, analizează asemănări între perioadele de criză ale sistemului comunist și actualitatea politică din România. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Adrian Severin evidențiază faptul că, atât în timpul regimului comunist, cât și în prezent, conducătorii adoptă măsuri de control și urmăririle cetățenilor din cauza unei stări de insecuritate percepută, rezultată din criza sistemului și nesiguranța personală a celor aflați la putere.

„Regimul comunist a avut și el perioadele lui. Și unele perioade mai bune, unele perioade de liberalizare, unele perioade mai rele. Spre sfârșitul lui, atunci când divorțul conducerii comuniste de popor era consumat, s-a intrat într-o paranoia a fricii chipurile pentru securitatea națională. Și într-adevăr, atunci au fost momentele în care toată lumea, mă rog, o mare parte din oameni, o masă critică a țării era urmărită. Și dacă s-ar fi putut, dacă a fi existat mijloace tehnici, ar fi fost urmărit fiecare cetățean. Retrăiesc acum acele momente. Revăd acum acele momente. Și putem să le comparăm” , spune Adrian Severin.

Severin consideră că, în ambele situații, conducătorii nu acționează pentru a proteja interesele nației, ci pentru a-și asigura propria siguranță.