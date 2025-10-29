Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „Cei care conduc ȚARA știu că nu au ajuns acolo prin voință populară, ci prin fraudă sau manipulare”

Adrian Severin: „Cei care conduc ȚARA știu că nu au ajuns acolo prin voință populară, ci prin fraudă sau manipulare”

Serdaru Mihaela
29 oct. 2025, 10:30, Marius Tucă Show
Adrian Severin: „Cei care conduc ȚARA știu că nu au ajuns acolo prin voință populară, ci prin fraudă sau manipulare

Adrian Severin în emisiunea „Marius Tucă Show” din 28 octombrie 2025, analizează asemănări între perioadele de criză ale sistemului comunist și actualitatea politică din România. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Adrian Severin evidențiază faptul că, atât în timpul regimului comunist, cât și în prezent, conducătorii adoptă măsuri de control și urmăririle cetățenilor din cauza unei stări de insecuritate percepută, rezultată din criza sistemului și nesiguranța personală a celor aflați la putere.

„Regimul comunist a avut și el perioadele lui. Și unele perioade mai bune, unele perioade de liberalizare, unele perioade mai rele. Spre sfârșitul lui, atunci când divorțul conducerii comuniste de popor era consumat, s-a intrat într-o paranoia a fricii chipurile pentru securitatea națională.  Și într-adevăr, atunci au fost momentele în care toată lumea, mă rog, o mare parte din oameni, o masă critică a țării era urmărită. Și dacă s-ar fi putut, dacă a fi existat mijloace tehnici, ar fi fost urmărit fiecare cetățean. Retrăiesc acum acele momente. Revăd acum acele momente. Și putem să le comparăm” , spune Adrian Severin.

Severin consideră că, în ambele situații, conducătorii nu acționează pentru a proteja interesele nației, ci pentru a-și asigura propria siguranță.

„Sistemul pe muribund, deci în criză, a luat măsuri, sau se considera amenințat din toate direcțiile, de către propriul popor și lua măsuri pentru urmărirea și terorizarea, ceea ce face sistemul, statul, acum. Exact asta face acum. Și atunci, spunem așa, la aceeași cauză, aceleași efecte, dar cum știm efectul, ne putem întoarce la cauză. Este limpede că cei care conduc țara și care știu foarte bine,  mult mai bine chiar decât noi, cum au ajuns să conducă țara, ei știu că nu au ajuns acolo prin voință populară, ci fie prin fraudă, fie prin manipularea oamenilor” , conchide Severin.

Mediafax
Plângere penală în scandalul legat de moștenirea lui Silviu Prigoană. Adriana Bahmuțeanu îl acuză pe fiul fostului soț că încearcă să „deturneze” 800.000 €
Digi24
Polițistă din Slatina, păruită în timpul unei intervenții. Sindicatul Europol acuză șefii IPJ Olt de o încercare de mușamalizare
Cancan.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu s-a ridicat din infernul suferinței! Ce a făcut Melek cu cei 350.000 € din despăgubiri: 'Am cumpărat case, terenuri și…'
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Adevarul
Ucraina a aruncat în aer un baraj rusesc și a lăsat trupele lui Putin izolate
Mediafax
România, informată oficial de SUA cu privire la retragerea unor trupe americane. Moșteanu: Aș fi vrut să nu fie așa!
Click
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
Digi24
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt recunoscute ca vechime în muncă
Cancan.ro
Ce și-ar fi administrat Ștefania Szabo, cu câteva ore înainte să moară. Este substanța injectabilă care l-a ucis pe Michael Jackson!
Ce se întâmplă doctore
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A slăbit 45 kg și arată superb! Soțul ei e unul dintre cei mai râvniți bărbați
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
Descopera.ro
De ce unele ouă au două gălbenușuri?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Cercetătorii au reușit să inverseze boala Alzheimer cu „medicamente supramoleculare”
NEWS ALERT Moșteanu spune că luni a aflat de retragerea trupelor, cu toate că americanii au anunțat încă din februarie
12:05
Moșteanu spune că luni a aflat de retragerea trupelor, cu toate că americanii au anunțat încă din februarie
POLITICĂ George Simion punctează retragerea americanilor: Suntem singurii care pot debloca relația cu SUA
12:02
George Simion punctează retragerea americanilor: Suntem singurii care pot debloca relația cu SUA
VIDEO Lia Olguța Vasilescu: „Târgul de Crăciun din Craiova era la un pas să fie INTERZIS. Anul acesta facem ceva unic în lume”
11:55
Lia Olguța Vasilescu: „Târgul de Crăciun din Craiova era la un pas să fie INTERZIS. Anul acesta facem ceva unic în lume”
ULTIMA ORĂ Mai mulți bărbați, aflați în aproprierea mitingului din Piața Victoriei, percheziționați de jandarmi. Un briceag și o lamă găsite asupra lor
11:45
Mai mulți bărbați, aflați în aproprierea mitingului din Piața Victoriei, percheziționați de jandarmi. Un briceag și o lamă găsite asupra lor
ULTIMA ORĂ Poate fi Oana Gheorghiu în guvern, după ce PSD și alți lideri au cerut retragerea? Răspunsul ministrului Ionuț Moșteanu la întrebarea GÂNDUL: “Cu siguranță ne va reprezenta cu capul sus”
11:37
Poate fi Oana Gheorghiu în guvern, după ce PSD și alți lideri au cerut retragerea? Răspunsul ministrului Ionuț Moșteanu la întrebarea GÂNDUL: “Cu siguranță ne va reprezenta cu capul sus”
EXTERNE Melania Trump decorează ce a mai rămas din Casa Albă pentru Halloween. Cât de „înfricoșător“ va arăta peluza de sud în acest an
11:34
Melania Trump decorează ce a mai rămas din Casa Albă pentru Halloween. Cât de „înfricoșător“ va arăta peluza de sud în acest an