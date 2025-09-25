Adrian Severin: „Dacă nu facem ceva asemănător cu ce se întâmplă în Franța, nu vom OBȚINE nimic”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre principalele două curente ideologice, politice care se manifestă în prezent în lume. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
„Îl va schimba. Îl va schimba în timp. Și eu nu cred că într-un timp foarte lung, pentru că este vorba despre natura lucrurilor. Ceilalți, adică celălalt curent al acestei revoluții globaliste, așa-zis progresist, dar în sine, neo-bolșevic, deci acest val este unul artificial din toate punctele de vedere, nu mai intru în detalii că am vorbit de nenumărate ori. În timp ce acest val este unul natural, este unul organic. Este atât organic, ținând de natura lucrurilor, cât și organic, ținând de mersul normal al istoriei. Așa cred eu că naturalul învinge artificialul. În cele din urmă, artificialitatea poate să fie foarte puternică, dar nu este durabilă, asta este cu acțiunea artificială. Și atunci, ceea ce este natural va învinge, ceea ce natura lucrurilor va învinge. Și eu cred că deja vedem niște semne destul de clare. Uitați-vă la milionul ăla sau cât vreți să spuneți că au ieșit în Franța și asta ar trebui să repetăm mereu, ca să fie învățătură și pentru români. Fraților, dacă nu facem ceva pe acolo, nu vom obține nimic.”, a explicat politicianul.