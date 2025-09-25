Adrian Severin: „Dacă nu facem ceva asemănător cu ce se întâmplă în Franța, nu vom OBȚINE nimic”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre principalele două curente ideologice, politice care se manifestă în prezent în lume. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Așa cred eu că naturalul învinge artificialul, în cele din urmă. Artificialitatea poate să fie foarte puternică, dar nu este durabilă și atunci, ceea ce este natural, natura lucrurilor va învinge.”

Invitat la Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre principalele două curente ideologice, politice care se manifestă în prezent în lume. Întrebat dacă schimbările din State vor influența și Europa, politicianul a spus că sigur vor fi schimbări. Acesta susține în timp se vor sesiza tot mai multe astfel de schimbări. Mai mult de atât, acesta a completat că nici nu este vorba de un timp prea lung. Aici este vorba despre natura lucrurilor. Curentul globalist, susține acesta este un fals curent progresist. Politicianul susține că de fapt este un curent neo-bolșevic. Acest curent, continuă acesta, este un val artificial din toate punctele de vedere. În opoziție, spune Severin, valul pe care se află și Trump este unul natural. Acest curent este organic, atât ca natură a lucrurilor, cât și ca mers firesc al istoriei. Ca idee de final, fostul ministru susține că și în România trebuie să fie manifestații ca în Franța.