Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „Dacă reprezentanții nu-și fac treaba, POPORUL are drepturile oferite de Constituție pentru a reacționa”

Adrian Severin: „Dacă reprezentanții nu-și fac treaba, POPORUL are drepturile oferite de Constituție pentru a reacționa”

Andrei Rosz
08 oct. 2025, 09:00, Marius Tucă Show
Adrian Severin: „Dacă reprezentanții nu-și fac treaba, POPORUL are drepturile oferite de Constituție pentru a reacționa”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre drepturile constituționale ale poporului într-o democrație. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Când însă constituția democrată nu mai există pentru că ea a fost suspendată, când regimul politic nu mai democratic, ci este oligarhic și această trecere este rezultatul unei lovituri de stat, noi nu mai putem vorbi despre instrumente democratice.

Invitat la Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre drepturile constituționale ale poporului într-o democrație. Acesta a început prin a spune că democrația este o formă prin care poporul conduce. Acesta continuă prin a spune că dacă reprezentanții nu își respectă mandatul popular, poporul are căi prin care poate corecta asta. În același timp, politicianul susține că în state nedemocratice, nu mai putem vorbi despre aceste instrumente. Acesta menționează că închiderea platformelor sociale, amenzile CNA sunt doar forme de ținut poporul în frâu. Singura soluție propusă de Severin este cea a luptei pentru democrație. Politicianul susține că poporul trebuie să găsească formele potrivite și să lupte.

„Democrația, spuneam, înseamnă conducerea statului de către popor, sigur asta se face prin reprezentanți în statul modern. Atunci când acești reprezentanți nu-și fac treaba, nu îndeplinesc corect mandatul popular, poporul are la dispoziție drepturile pe care constituția democrată i le-a conferit spre a reacționa și spre a îndrepta situația. Când însă constituția democrată nu mai există pentru că ea a fost suspendată, când regimul politic nu mai democratic, ci este oligarhic și această trecere este rezultatul unei lovituri de stat, noi nu mai putem vorbi despre instrumente democratice. Nu mai avem mijloace democratice. Îi aud pe diverși spunând de frică, să punem pe șleau, de frică să nu fie luați pe sus, sigur vom protesta, sigur ne mobilizăm. Sigur că nu acceptăm lucrul acesta, dar vom folosi instrumente democrate. Le urez să folosească. Dar care instrumente că noi nu mai avem drepturi democratice… Nu vedeți? Când spui ceva care nu convine, ți se închide gura, că se închide Tiktok-ul, că se închide Youtube-ul, că se închide, mai știu eu ce, că dacă sunt instituții media, vine CNA-ul, parcă așa-i zice, Consiliul Audiovizalului, și te amendează. Soluția este să pornim într-adevăr fără să ne mai gândim la mijloacele care ni s-au luat. Și spun încă o dată un lucru, democrația, din păcate, uneori cedează fără luptă. Dictatura, oligarhia niciodată nu cedează fără luptă. Dacă vrei să treci de la oligarhie, autoritarism, dictatură la democrație, trebuie să lupți. Nu spun neapărat cu mijloace violente, deși absolut toate mijloacele trebuie să fie pe masă. A mai citat acest lucru zilele astea și în alte discuții. Marin Preda, într-unul din romanele lui, spune că în fața opresiunii, orice mijloc este permis. Când ești oprimat, orice mijloc este permis. Așa cum spun diplomați în Occident, sigur nu vom bombarda Moscova, dar toate mijloacele sunt în discuție. Nu e unul care să fie exclus. Așa și în România. Și în România, în lupta aceasta pe care poporul trebuie să o ducă, dacă vrea libertate. Dacă nu vrea, nicio problemă, rămâne aici unde este. Numai că lipsirea lui de libertate înseamnă și lipsirea de bunăstare, înseamnă lipsirea de sănătate fizică, înseamnă lipsirea de educație, înseamnă foarte, foarte multe altele. Deci dacă el crede că pe termen lung, poate să meargă pe această linie, să stea acasă sau să facă ce mai credeți. Dar dacă socotește că libertatea este, în alte cuvinte, că democrația este importantă, atunci el trebuie să găsească forme de protest adecvate.”, a explicat politicianul.

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Adrian Severin: „Dacă MACRON va pica, lucrurile în România nu se vor îndrepta imediat”
10:30
Adrian Severin: „Dacă MACRON va pica, lucrurile în România nu se vor îndrepta imediat”
MARIUS TUCĂ SHOW Adrian Severin: „Cel care a fost sancționat cel mai grav a fost POPORUL, chiar și oamenii care au votat cu Lasconi”
10:00
Adrian Severin: „Cel care a fost sancționat cel mai grav a fost POPORUL, chiar și oamenii care au votat cu Lasconi”
ACTUALITATE Adrian Severin: „Informațiile care vin din Occident ACUZĂ intervenția Franței și Bruxelles-ului în alegerile din România”
09:30
Adrian Severin: „Informațiile care vin din Occident ACUZĂ intervenția Franței și Bruxelles-ului în alegerile din România”
ACTUALITATE Adrian Severin: „La o discuție despre politica europeană, Nicușor Dan a venit cu un DOCUMENT pe care nu trebuia să îl aibă”
08:30
Adrian Severin: „La o discuție despre politica europeană, Nicușor Dan a venit cu un DOCUMENT pe care nu trebuia să îl aibă”
ACTUALITATE Adrian Severin: „Și eu am făcut rapoarte cu situația din UCRAINA înainte de război. Toți am remarcat problemele pe care le are țara”
08:02
Adrian Severin: „Și eu am făcut rapoarte cu situația din UCRAINA înainte de război. Toți am remarcat problemele pe care le are țara”
ACTUALITATE Adrian Severin: „Conform soțului Victoriei Nuland, ROMÂNIA a încălcat regulile neutralitatii în războiul dintre Ucraina și Rusia”
23:45
Adrian Severin: „Conform soțului Victoriei Nuland, ROMÂNIA a încălcat regulile neutralitatii în războiul dintre Ucraina și Rusia”
Mediafax
Metrorex anunță că au apărut infiltrații și în infrastructura subterană în urma ploilor abundente
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
Babs, primele declarații după ce Dorian Popa s-a căsătorit în secret cu Andreea! 'Mă simt prost și să
Prosport.ro
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Mediafax
București și Ilfov sub Cod roșu de ploi: ISU a gestionat 62 de intervenții. Zeci de mașini avariate
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Cum arată insula din Europa unde timpul stă pe loc, la propriu: E singura zonă din lume unde locuitorii au renunțat la ceasuri
Digi24
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
Cancan.ro
Vedeta 'furată' de Pro TV de la Antena 1. Cea mai mare TRĂDARE din istoria recentă a televiziunii din România
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Primele efecte ale ciclonului Barbara: cartiere fără energie, copaci doborâţi, inundaţii. Cât ţine Codul roşu
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
„Orașul va fi blocat”. Primarul interimar al Capitalei anunță că transportul în comun va fi redus în zonele inundate din București
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Capital.ro
Călin Georgescu și soția sa au primit interdicție. Cristela Georgescu a răbufnit public: Noi nu avem voie. Oamenii nu știu ce e în sala de judecată
Evz.ro
Iubita lui Botezatu se mută din țară. Despărțirea i-a pus capac
A1
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Durere fără margini pentru Adriana Ochișanu! Ce i-a spus îndrăgita interpretă fiului ei, Cristian, când s-a trezit din comă: „Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a făcut o minune” Confesiunile pline de suferință ale artistei au emoționat pe toată lumea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce se mișcă plăcile tectonice?