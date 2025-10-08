Adrian Severin: „Dacă reprezentanții nu-și fac treaba, POPORUL are drepturile oferite de Constituție pentru a reacționa”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre drepturile constituționale ale poporului într-o democrație. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Când însă constituția democrată nu mai există pentru că ea a fost suspendată, când regimul politic nu mai democratic, ci este oligarhic și această trecere este rezultatul unei lovituri de stat, noi nu mai putem vorbi despre instrumente democratice.”

Invitat la Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre drepturile constituționale ale poporului într-o democrație. Acesta a început prin a spune că democrația este o formă prin care poporul conduce. Acesta continuă prin a spune că dacă reprezentanții nu își respectă mandatul popular, poporul are căi prin care poate corecta asta. În același timp, politicianul susține că în state nedemocratice, nu mai putem vorbi despre aceste instrumente. Acesta menționează că închiderea platformelor sociale, amenzile CNA sunt doar forme de ținut poporul în frâu. Singura soluție propusă de Severin este cea a luptei pentru democrație. Politicianul susține că poporul trebuie să găsească formele potrivite și să lupte.