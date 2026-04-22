Adrian Severin: „E o încălcare gravă a Constituției ca președintele să refuze un premier provenit de la un partid cu majoritate”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a comentat anumite declarații ale lui Nicușor Dan, privind eventuala numire a unui nou premier. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„Nicușor Dan a făcut declarații, și anume că nu va numi el niciodată un prim-ministru de la AUR. Și aici aș fi vrut să fac o precizare de ordin constituțional. Președintele nu numește prim-miniștri. El desemnează candidați dintre cei pe care partidele îi propun. Nu pe cei pe care îi iubește, îi simpatizează sau îi dorește. Iar singurul lucru pe care îl poate face este să spună dacă candidatul pe care partidul X, să zicem, prin ipoteză AUR, mi-l propune, este judicios sau nu.”

Adrian Severin subliniază obligația președintelui de a desemna candidatul propus de partide. În cazul în care există premisele unei majorități stabile. Invitatul exclude posibilitatea ca alegerea să fie bazată pe preferințele sau principiile personale ale șefului statului. De asemenea, acesta avertizează că un astfel de refuz ar constitui chiar un abuz de funcție.