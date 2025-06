Adrian Severin: „Statul nu are bani. Singurii bani pe care îi are sunt cei pe care îi ia de la cetățeni”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a vorbit despre dependența militară pe care o au țările europene față de Statele Unite, în contextul dezvoltării militare slabe din regiune în ultimii ani. Astfel, acestea sunt obligate să achiziționeze armament american, deși situația economică precară, cauzată de crizele din ultimii ani, nu ar permite astfel de cheltuieli. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin vorbește despre criza COVID și războiul din Ucraina, care au îngenuncheat economic Europa, însă consideră că cea mai gravă este, de fapt, criza de sistem din Uniunea Europeană, cauzată de modul în care a fost condusă în ultimii ani. Acesta susține că statele membre NATO s-au bazat pe infrastructura militară americană în eventualitatea unui conflict, iar acum, în contextul războiului actual, sunt nevoite să achiziționeze armament american din banii contribuabililor.

În continuare, invitatul afirmă că nici situația Statelor Unite nu este una favorabilă, dat fiind faptul că singura lor resursă rămasă ar fi cea militară. Statele europene care se înarmează din arsenalul american, pentru a evita o revoltă publică pe această temă, ar crea diferite pericole fictive, cu scopul de a genera teamă în rândul populației, susține acesta. Tema amenințării rusești , spune el, a fost folosită doar pentru a băga frica în populație, iar abordarea potrivită ar fi fost păstrarea unor relații de cooperare cu Rusia, pentru evitarea conflictelor din regiune, precum cel din Ucraina.

„Singurii care au investit masiv și sunt într-adevăr înaintea noastră în acest domeniu sunt americanii. Din păcate pentru ei, asta e ultima lor carte și singura lor carte. Înainte aveau cartea economiei, aveau cartea morală, aveau cartea culturală a visului american. Aveau Hollywood, aveau presa minunată, aveau universitățile, toate s-au dus. Americanii au mizat pe cartea militară și au rămas numai cu ea. Europenii n-au mizat pe cartea militară, tocmai pentru că ei s-au bazat pe sprijinul american. Acum, dacă vor dintr-o dată să devină o putere militară, trebuie să facă și ei ce-au făcut americanii. Dar nu pot face, pentru că n-au cu ce, n-au bani și nici timp. Și cumpără de la americani cu banii noștri. Statul n-are bani. Singurii bani pe care-i are statul sunt banii pe care îi ia de la cetățeni. Pentru ca cetățenii să accepte să dea bani, trebuie să-i sperie de ceva. Păi ne speriem de amenințarea rusească. Am ținut această amenințare, între ghilimele, în parametrii liniștii pentru câteva zeci de ani. Și a fost, și puteam s-o ținem în continuare. Eu știu, eu am fost pe linia întâi, m-am luptat și am plătit pentru această luptă. Personal, am plătit. M-am luptat tocmai ca să putem să menținem această relație pacifistă cu Rusia, să-i facem pe ruși să înțeleagă că e pentru ei mai favorabil să aibă o relație de cooperare cu noi decât un război cu noi. Asta era valabil inclusiv în ceea ce privește Ucraina. Trebuia să gestionăm politica ucraineană în așa fel încât rușii să înțeleagă că mai bine este să o lase așa cum merge și să se împace cu noi și să lucreze cu noi, decât să intervină militar în Ucraina.”