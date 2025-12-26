Vladimir Putin a sugerat că Rusia ar putea fi deschisă unui schimb de teritorii cu Ucraina, relatează publicația rusă Kommersant

Președintele Vladimir Putin a declarat mai multor oameni de afaceri ruși de renume că Rusia ar putea fi deschisă la schimbul unora dintre teritoriile controlate de forțele sale în Ucraina, dar condiția rămâne preluarea întregului Donbas, relatează Reuters, citând ziarul Kommersant. Andrei Kolesnikov, corespondentul Kremlinului pentru Kommersant, a relatat că Putin a prezentat detaliile planului în timpul unei întâlniri nocturne la Kremlin, pe 24 decembrie.

Vladimir Putin a dat asigurări că partea rusă este încă pregătită pentru concesiile pe care le-a făcut la Anchorage, în Alaska. Cu alte cuvinte, „Donbasul este al nostru” a spus Vladimir Putin, citat de către publicație Kommersant. În practică, Putin cere întregul Donbas, dar dincolo de această zonă, „un schimb parțial de teritorii de partea rusă nu este exclus”, a scris Kolesnikov.

În același timp, Volodimir Zelenski a declarat astăzi că Ucraina și partenerii săi au finalizat aproximativ 90% din planul de 20 de puncte care vizează încheierea războiului cu Rusia și a semnalat un progres tangibil înaintea discuțiilor cu președintele Donald Trump din Miami de duminica aceasta.

Zelenski a menționat însă că Ucraina și SUA nu au ajuns la un acord cu privire la cererile Kievului de a ceda părți din Donbas pe care Ucraina le controlează încă, sau cu privire la viitorul centralei nucleare de la Zaporijia, care se află sub controlul forțelor rusești.

Președintele SUA, Donald Trump, a promis în repetate rânduri că va pune capăt celui mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace. Ieri seară, președintele ucrainean a anunțat că a avut o convorbire telefonică cu Steve Wiktoff și Jared Kushner, principalii negociatori din partea Washingronului, convorbire în urma căreia Zelenski a spus că au reieșit „idei bune care pot contribui la un rezultat comun și la o pace durabilă”.

