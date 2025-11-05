Anca Alexandrescu: „Au fost momente GRELE pentru oamenii de televiziune atunci când a fost amânat interviul lui Georgescu”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Anca Alexandrescu, jurnalistă și candidata AUR la Primăria Generală a Capitalei, a vorbit despre amânarea interviului lui Călin Georgescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Anca Alexandrescu a vorbit despre amânarea interviului lui Călin Georgescu. Aceasta a început prin a spune că nu a crezut că va face vreodată televiziune. Privind în retrospectivă, aceasta susține că la început era coșmar. Jurnalista a menționat că nu poate citi de pe prompter fiindcă se bâlbâie. În legătură cu momentele grele din televiziune, aceasta susține că amânarea interviului lui Georgescu a fost un asemenea moment.

„Eu îți spun sincer că eu nu mi-am imaginat vreodată că pot să fac o emisiune în televiziune. De altfel, îmi aduc aminte, cred că primele emisiuni au fost pentru mine un coșmar, la început. În televiziune, știi foarte bine, majoritatea citesc de pe prompter. Eu nu pot să citesc de pe prompter. Eu trebuie să vorbesc liber. Adică pe mine, dacă mă pui să citesc de pe prompter, mă bâlbâi. Nu pot! Să știi că am record și de mai mult. Am vorbit și 20 și 25 de minute. Am vorbit și mai mult, dacă îți aduci aminte, atunci când trebuia să fie interviul lui Călin Georgescu. Mulți au crezut că a fost o glumă, că am mințit noi. Au fost niște momente cumplite pentru un om de televiziune, a fost o panică, pentru că în timp ce eram în direct și așteptam să fie difuzat, da, mi se comunica de la echipa domnului Călin Georgescu că e o problemă cu ei, acolo. Cred că după mai mult timp mi-am dat seama că vreau să fac televiziune. La început am făcut-o cu curiozitate. După aceea am făcut-o cu pasiune, așa cum am făcut tot ceea ce am făcut în viața asta. Pentru că dacă nu faci cu pasiune și, repet, dacă nu-ți face plăcere ce faci, nu, rezultatele nu vin.”, a explicat jurnalista.