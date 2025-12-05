Ea e ”femeia perfectă”, în viziunea lui Ion Țiriac. Ce promisiune i-a făcut miliardarul român

Miliardarul român Ion Țiriac a surprins, recent, printr-o declarație neașteptată. Fostul tenismen a numit-o pe Nadia Comăneci “femeia perfectă”, după care a explicat ce promisiune i-a făcut “Zeiței de la Montreal”.

Ion Țiriac nu și-a ascuns niciodată simpatia față de Nadia Comăneci. Deși fostul tenismen este cunoscut pentru numeroasele relații amoroase pe care le-a avut, miliardarul susține că legătura sa cu Nadia Comăneci a fost mereu una strict prietenească.

Recent, Țiriac a dezvăluit ce promisiune i-a făcut “Zeiței de la Montreal” și a surprins pe toată lumea când a numit-o pe aceasta “femeia perfectă”, într-un interviu pentru iAMsport.

”Am o urgență enormă cu sala Nadiei, care trebuie să fie gata în iulie anul viitor, când se vor împlini 50 de ani de la Montreal, de la doamna Nadia, femeia perfectă.

Canadienii au denumit o piață mare Nadia Comăneci, americanii o sărbătoresc, Comitetul Internațional Olimpic o sărbătorește, cred că și România ar trebui să facă ceva. Așa că i-am promis că o să fac o sală de gimnastică”, a declarat Ion Țiriac, pentru sursa citată.

Anul 2026 va fi numit ”Anul Nadia Comăneci”, prin lege

Anul viitor se vor împlini 50 de ani de la momentul în care Nadia Comăneci a devenit prima gimnastă din istorie care a primit nota 10. Performanța româncei a luat prin surprindere lumea gimnasticii la acea vreme.

Anul 2026 a fost intitulat “Anul Nadia Comăneci” prin Legea nr. 130/2025. Guvernul României va organiza o gală pentru fosta mare sportivă.

„Potrivit legii, Parlamentul, Administrația Prezidențială, Guvernul, autoritățile administrației publice locale, precum și instituțiile publice aflate în subordinea sau în coordonarea acestora pot aloca fonduri din bugetele proprii sau din alte surse atrase potrivit legii, pentru a organiza sau sprijini logistic și/sau financiar manifestările sportive, culturale, artistice, educaționale sau programele de promovare”, a transmis Guvernul.

