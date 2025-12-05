Un parlamentar al opoziției pasează „mingea moțiunii” lui Sorin Grindeanu: „Dă ordin parlamentarilor PSD să voteze moțiunea de cenzură”

Parlamentarul Ninel Peia, inițiatorul moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan, a transmis într-un clip că pasează „mingea moțiunii” liderului PSD, Sorin Grindeanu.

Ninel Peia a arătat reporterului Gândul o minge de fotbal, semnată de 118 parlamentari care au semnat și pentru moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan. Parlamentarul îl îndeamnă și pe Sorin Grindeanu, liderul social democraților, din coaliția de guvernare, să susțină moțiunea opoziției.

„Mingea moțiunii 2025. Aproape toți parlamentarii care au semnat moțiunea au semnat și această minge. Sunt 118 de semnături.

Pasez mingea moțiunii domnului Sorin Grindeanu de la PSD, dacă vrea să salveze țara, mingea-i la tine, Sorin. Dă ordin parlamentarilor PSD să voteze moțiunea de cenzură. Scăpăm de păduchi la București! Scăpăm de păduchi în toată țara! Votează moțiunea de cenzură!”, a transmis Ninel Peia, în exclusivitate pentru Gândul.