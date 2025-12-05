Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Gigi Nețoiu: „Oamenilor le este frică să se revolte. Cei mai mulți angajați sunt la stat”

Gigi Nețoiu: „Oamenilor le este frică să se revolte. Cei mai mulți angajați sunt la stat”

Andrei Rosz
05 dec. 2025, 10:30, Marius Tucă Show
Gigi Nețoiu: „Oamenilor le este frică să se revolte. Cei mai mulți angajați sunt la stat”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre motivele pentru care oamenii nu se revoltă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gigi Nețoiu: „Să vedeți ce vânzare au oamenii ăia cu modele din astea chinezești. 80 de lei o pereche de Adidas? Da, și 30 de lei un pulover…  Să vedeți cu ei că vânzările au scăzut, domnul Tucă, au scăzut cu 80% față de anul trecut.

Invitat la Marius Tucă Show, Gigi Nețoiu a vorbit despre motivele pentru care oamenii nu se revoltă. Acesta a început prin a spune că majoritatea nu se revoltă de frică. Cei mai mulți angajați, susține politicianul, sunt la stat. În privat, continuă acesta, nu mai sunt decât  câteva multinaționale. Nețoiu continuă cu un exemplu prin care își propune să arate sărăcirea populației. Acesta susține că în Halele Bucur Obor, vânzătorii de haine pot explica cum a căzut economia. Modelele chinezești, susține acesta, cu 80 de lei un Adidas sau 30 de lei un pulover, nu se mai vând. Politicianul susține că vânzările, față de anul trecut, au scăzut cu 80%.

„Oamenii nu se revoltă, în primul rând, de frică. Unde sunt cei mai mulți dintre angajați? La stat. Privați pe unde mai sunt? V-am zis, au plecat. Unde mai sunt? În ce? Doar în multinaționale, atât. În multinaționale… Vreți să luăm cu magazine de haine? O luăm pe la Obor, hai la Bucur Obor, unde vreți dumneavoastră… Da, păi mergeți să vedeți ce vânzare au oamenii ăia cu modele din astea chinezești. 80 de lei o pereche de Adidas? Da, și 30 lei un pulover…  Să vedeți la ei că vânzările au scăzut, domnul Tucă, au scăzut cu 80% față de anul trecut. Păi dacă cresc facturile, cresc gazele, cresc curentul, le opresc ăștia imediat. Mori de frig.”, a explicat afaceristul.

Cele mai noi