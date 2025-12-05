Ion Cristoiu: Alegerile pe București ne arată că sondajele sunt o afacere mai bănoasă decât videochaturile

În cea mai recentă „pastilă”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre alegerile din București pentru Primăria Capitalei. El a indicat faptul că sondajele pot reprezenta o afacere din care se fac mai mulți bani decât din videochat.

Publicistul a spus că în zilele noastre, cei mai avantajați sunt aceia care își deschid o casă de sondare. Cele mai multe au loc în online sau la telefon, iar cele din teren sunt tot mai rare.

„În această dimineață a fost dat publicității un nou sondaj de opinie privind alegerile de duminică din București. Este al nu știu câtelea la sondaj dat publicității, pentru că sunt și sondaje interne și a nu știu câtelea sondaj care ne dezvăluie o nouă afacere post-decembristă, și anume afacerea caselor de sondare. La primii ani post-decembriști, o mare afacere o reprezentau ziarele, pentru că lumea era înnebunită să citească, să se bucure de libertatea de a citi. În libertate, ca să zic așa, în presă investeau și, cum să zic, vânzător de papuci, ăștia…purtători de sau mânuitori de alba neagra, proprietari de păcănele. Cred că și birjarii deveniseră ceea ce Traian Băsescu mai târziu va porecli drept moguli. Și așa s-a dus la…a ajuns la o degradare a presei, pentru că o puzderie de foi, foițe, foi volante, gazete de perete.

Alegerile din ultima vreme, inclusiv cele de la București, ne-au dezvăluit această o nouă afacere, afacere rentabilă, și anume înființezi o casă de sondare. Costă puțin pentru că nu se mai fac sondaje pe teren. Deci nu mai trebuie să angajezi operatori fete-băieți să meargă prin București, să zicem, să întrebe sunt sondaje telefonice, o telefonistă centralistă și am văzut la unu sondaje online. Am făcut sociologie la facultăți de filozofie din Cluj, am făcut și cercetare sociologică de teren. Am aparținut primilor studenți din România post-belică trimiși în cercetare sociologică. Deci, pe această sondare cu telefoanele, online, cu goarnă cu nu, nu pot ține locul, ca precizie, sondajelor cu operatori pe teren. Numai că pe lângă faptul că costă puțin, aduc mare beneficiu, deoarece sondajele sunt făcute și date publicității, nu pentru a informa opinia publică în legătură cu șansele candidaților pe la București și pentru a manipula electoral”, a spus publicistul.

„Orice sondaj de opinie și chiar și cele corecte n-au nicio valoare”

„Deci, case de sondare chiar și din ăștia, gen Avangard a lui Pieleanu sunt cunoscute ca gusterii de corupție. Adică, plătește un partid un candidat ce am nevoie să faci? Următoarea, pentru că am eu nevoie pentru campania electorală și apare, apar niște rezultate care sunt făcute pulbere. Da, nu se uită niciodată rolul criminal pe care l-a avut casa lui Pieleanu. Marius Pieleanu la Avangard în parvenirea de primar a … cum să spun mult dispărutei Slavă Domnului, Clotilde Armand, o USR-istă tipică, dispărută de pe…din spațiu cosmic politic românesc. Însă nu m-am uitat la niciun sondaj, nici la acesta, comandat de Antena 3 CNN, șmecheria să nu mai comande partidele, comandă televiziune, și pe Dan Voiculescu scoțând deschizându-și a frigiderului în care stă e închis și de niște bani.

Deci nu în cazul Bucureștiului, orice sondaj de opinie și chiar și cele corecte n-au nicio valoare, deoarece ați văzut distanța în toate sondajele este mică între competitori. În marja de eroare depinde, alegerile depind de prezența la vot a electoratelor captive nu putem ști, nu a electoratelor scoase de PNL și PSD sau USR sau AUR, ci de cele…de alegătorii care se duc la vot ies din casă ca să voteze pe cineva. Și nu în ultimul rând, cel puțin în cazul Anca Alexandrescu, cu trebuie să luăm în calcul conspirația tăcerii. E posibil ca ea să stea mult mai bine, spun prin sondaje, deoarece trebuie să o luăm în calcul în cazul ei, numai în cazul ei. Prudența multor alegători de a se pronunța public în legătură cu cine votează. Deci, din acest punct de vedere, încă o dată, nu luați seamă la niciun sondaj de opinie, pentru că, cel puțin la alegerile din București, aceste sondaje de opinie, pe lângă caracterul lor manipulator, este și caracterul lor ineficient, deoarece lupta este foarte strânsă”, a mai spus Ion Cristoiu.