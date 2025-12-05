În ce domeniu a ales să investească Radu Drăgușin. Afacerea în care a băgat o parte din banii câștigați la Tottenham

Radu Drăgușin, fundașul central care speră să revină în planurile celor de la Tottenham, a ales să investească o parte din averea sa într-o afacere proprie, el vizează succesul pe termen lung.

Radu Drăgușin a împărțit timpul în care s-a refăcut după accidentarea care l-a ținut departe de terenul de fotbal mai bine de nouă luni cu cap. A pus banii la lucru, iar compania sa arată semne importante de creștere.

Fotbalistul a înființat în 2021 firma MASTERS OF BLACK SRL, specializată în curățenia interioară a clădirilor, conform codului CAEN 8121.

În numai doi ani, afacerea a evoluat spectaculos: cifra de afaceri pentru 2024 a depășit 1.12 milioane de lei, dublu față de anul precedent și de 16 ori mai mare decât în 2022.

Fotbalistul a investit și în imobiliare

Radu Drăgușin deține 5,5% dintr-o companie implicată în dezvoltarea cartierului Quartier Azuga, situat în Colentina. El a urmat modelul mai multor figuri din lumea sportului românesc.

Ciprian Tătărușanu, Ciprian Marica, Simona Halep, Cosmin Olăroiu sau Florin Tănase au ales și ei să își plaseze banii în afaceri imobiliare sau proiecte hoteliere. Tătărușanu controlează 75% din Grand Estate Development, Marica investește împreună cu antrenorul Ioan Andone, iar Simona Halep deține hoteluri în Poiana Brașov și Constanța, precum și mai multe proprietăți de lux în Capitală. Cosmin Olăroiu este partener în diverse proiecte imobiliare importante.

Ciprian Marica, alături de legendarul Ilie Năstase, a dezvoltat un complex sportiv în zona Pipera din nordul Capitalei. Acolo se află terenuri de fotbal, minifotbal și tenis, folosite de cluburi din Liga 4 București.

