Gigi Nețoiu: „Bucureștenii trebuie să ceară dreptate pe banii lor”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre cum bucureștenii trebuie să își ceară drepturile pe banii lor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Gigi Nețoiu a vorbit despre cum bucureștenii trebuie să își ceară drepturile pe banii lor. Acesta susține că bucureștenii trebuie să deschidă ochii de 100 de mii de ori înainte să voteze. Banii nu sunt ai primăriilor sau ai statului, adaugă politicianul, ci sunt banii oamenilor pe taxe și impozite.
„Bucureștenilor am încercat să le spun, dar nu am avut cum, nu am avut cu cine. Nu îi învinovățesc pe toți, pentru că nu am putut într-o săptămână să ajung la ei. Eu nu am ce să le spun, decât să deschidă ochii de 100 de mii de ori. Și le dau un singur sfat: să ceară dreptate pe banii lor. Pentru că banii nu sunt ai primăriilor, nu sunt ai statului, sunt banii din taxe și impozite. Din păcate, noi avem acest exercițiu și vă spun de ce, după aia cu multinaționale. Când au ieșit 30 de mii, 40 de mii, 50 de mii de oameni? Când au scos multinaționalele… Când a fost Dragnea și încerca să ia măsuri de taxe și impozite pe care le externalizează afară. În altă dată, când au ieșit românii? Au mai ieșit profesorii, 500. După 10 ani, s-au mai strâns sindicatele cu 5000-7000, restul încolo… Nu mai are cine să iasă. Nu v-am spus că în România sunt 200 de primării, încât dacă votează angajații și rudele lor ies primari încă 200 de ani. Deci s-a distrus satul românesc, s-a distrus agricultura. Investitorii imobiliari, că vorbeam de mafie… Toată lumea vine și vorbește de mafie, mafie, mafie…. Păi, bă, mafia eu am creat-o? Voi ați creat-o, voi ați dat autorizații. 36 de ani am dat eu cu dumneavoastră autorizație? Păi și atunci, de ce venim după 36 de ani și, când vin alegeri, ne aducem minte de mafie?”, a explicat afaceristul.