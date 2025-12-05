Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Gigi Nețoiu: „Bucureștenii trebuie să ceară dreptate pe banii lor”

Gigi Nețoiu: „Bucureștenii trebuie să ceară dreptate pe banii lor”

Andrei Rosz
05 dec. 2025, 11:30, Marius Tucă Show
Gigi Nețoiu: „Bucureștenii trebuie să ceară dreptate pe banii lor”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre cum bucureștenii trebuie să își ceară drepturile pe banii lor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gigi Nețoiu: „Bucureștenilor am încercat să le spun, dar nu am avut cum, nu am avut cu cine. Nu îi învinovățesc pe toți, pentru că nu am putut într-o săptămână să ajung la ei. Eu nu am ce să le spun, decât să deschidă ochii de 100 de mii de ori.

Invitat la Marius Tucă Show, Gigi Nețoiu a vorbit despre cum bucureștenii trebuie să își ceară drepturile pe banii lor. Acesta susține că bucureștenii trebuie să deschidă ochii de 100 de mii de ori înainte să voteze. Banii nu sunt ai primăriilor sau ai statului, adaugă politicianul, ci sunt banii oamenilor pe taxe și impozite.

„Bucureștenilor am încercat să le spun, dar nu am avut cum, nu am avut cu cine. Nu îi învinovățesc pe toți, pentru că nu am putut într-o săptămână să ajung la ei. Eu nu am ce să le spun, decât să deschidă ochii de 100 de mii de ori. Și le dau un singur sfat: să ceară dreptate pe banii lor. Pentru că banii nu sunt ai primăriilor, nu sunt ai statului, sunt banii din taxe și impozite. Din păcate, noi avem acest exercițiu și vă spun de ce, după aia cu multinaționale. Când au ieșit 30 de mii, 40 de mii, 50 de mii de oameni? Când au scos multinaționalele… Când a fost Dragnea și încerca să ia măsuri de taxe și impozite pe care le externalizează afară. În altă dată, când au ieșit românii? Au mai ieșit profesorii, 500. După 10 ani, s-au mai strâns sindicatele cu 5000-7000, restul încolo… Nu mai are cine să iasă. Nu v-am spus că în România sunt 200 de primării, încât dacă votează angajații și rudele lor ies primari încă 200 de ani. Deci s-a distrus satul românesc, s-a distrus agricultura. Investitorii imobiliari, că vorbeam de mafie… Toată lumea vine și vorbește de mafie, mafie, mafie…. Păi, bă, mafia eu am creat-o? Voi ați creat-o, voi ați dat autorizații. 36 de ani am dat eu cu dumneavoastră autorizație? Păi și atunci, de ce venim după 36 de ani și, când vin alegeri, ne aducem minte de mafie?”, a explicat afaceristul.

Recomandarea video

Mediafax
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
Digi24
Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă ating de el, spune că e un om periculos și are susținere politică
Cancan.ro
💣 în lumea televiziunii: Dan Capatos, DAT AFARĂ de la Antenă, 'la pachet' cu Silviu Andrei!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Momentul în care un șofer a zburat cu Mercedesul peste un sens giratoriu și alte două mașini. Ce s-a întâmplat
Mediafax
Ce se întâmplă cu vremea în România până în primele zile din 2026. Anunțul meteorologilor
Click
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență
Digi24
Două scenarii în care rușii ajung la Gurile Dunării. General de top: „E NATO pregătită pentru o asemenea ipostază?”
Cancan.ro
Fiica nelegitimă a lui Putin, recunoscută de niște ucraineni în Paris. IREAL ce s-a întâmplat imediat după
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
2025: Când ai voie să depășești chiar dacă linia este continuă
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Test de cultură. Care fasole este toxică atunci când este mâncată crudă?
ULTIMA ORĂ Un parlamentar acuză USR de subminarea economiei naționale. Acesta cere reintroducerea în Codul Penal a Articolului 165. Proiectul de lege a fost depus
11:24
Un parlamentar acuză USR de subminarea economiei naționale. Acesta cere reintroducerea în Codul Penal a Articolului 165. Proiectul de lege a fost depus
EXTERNE Momente inedite de la vizita lui Putin în India. Premierul Modi i-a dăruit liderului rus texte indiene antice traduse în limba rusă
11:20
Momente inedite de la vizita lui Putin în India. Premierul Modi i-a dăruit liderului rus texte indiene antice traduse în limba rusă
SPORT În ce domeniu a ales să investească Radu Drăgușin. Afacerea în care a băgat o parte din banii câștigați la Tottenham
11:18
În ce domeniu a ales să investească Radu Drăgușin. Afacerea în care a băgat o parte din banii câștigați la Tottenham
VIDEO Un parlamentar al opoziției pasează „mingea moțiunii” lui Sorin Grindeanu: „Dă ordin parlamentarilor PSD să voteze moțiunea de cenzură”
11:16
Un parlamentar al opoziției pasează „mingea moțiunii” lui Sorin Grindeanu: „Dă ordin parlamentarilor PSD să voteze moțiunea de cenzură”
ACTUALITATE Furtuna „Byron” lovește Grecia. Imagini cu drumuri transformate în râuri și mașini care plutesc pe străzi circulă în mediul online
11:13
Furtuna „Byron” lovește Grecia. Imagini cu drumuri transformate în râuri și mașini care plutesc pe străzi circulă în mediul online

Cele mai noi