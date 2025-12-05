Gigi Nețoiu: „Bucureștenii trebuie să ceară dreptate pe banii lor”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre cum bucureștenii trebuie să își ceară drepturile pe banii lor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gigi Nețoiu: „Bucureștenilor am încercat să le spun, dar nu am avut cum, nu am avut cu cine. Nu îi învinovățesc pe toți, pentru că nu am putut într-o săptămână să ajung la ei. Eu nu am ce să le spun, decât să deschidă ochii de 100 de mii de ori.”

Invitat la Marius Tucă Show, Gigi Nețoiu a vorbit despre cum bucureștenii trebuie să își ceară drepturile pe banii lor. Acesta susține că bucureștenii trebuie să deschidă ochii de 100 de mii de ori înainte să voteze. Banii nu sunt ai primăriilor sau ai statului, adaugă politicianul, ci sunt banii oamenilor pe taxe și impozite.