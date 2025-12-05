Anca Alexandrescu: „În 2023 a expirat garanția la Pasajul Basarab. Primăria Capitalei va fi nevoită să facă lucrări de reabilitare de 130 mil. lei”

În ediția din 3 decembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, candidata la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, a discutat despre administrarea deficitară a infrastructurii din București, oferind exemplul Pasajului Basarab. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Alexandrescu a declarat că pasajul, început în mandatul lui Traian Băsescu și finalizat în cel al lui Sorin Oprescu, nu a fost recepționat nici până astăzi. Ea a explicat că, odată cu expirarea garanției în 2023, responsabilitatea reparațiilor revine Primăriei Capitalei, ceea ce va implica lucrări de reabilitare costisitoare.

Anca Alexandrescu: „Înțelegeți de ce este această bătălie pentru București? Să vă mai dau un exemplu – Pasajul Basarab. A fost început de Băsescu și terminat de Oprescu. Nu a fost recepționat nici până astăzi. Nu a fost recepționat. În 2023 a expirat garanția, motiv pentru care Primăria Capitalei va fi nevoită, când se va face recepția, să facă lucrări de reabilitare de 130 de milioane de lei. Dacă ar fi fost recepționat, constructorul ar fi plătit toate aceste remedieri.”

Ediție integrală