Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Anca Alexandrescu: „Mă preocupă traficul din București. O fi murit specialistul lui Nicușor, dar sunt și alții. Prima decizie va fi să interzic trotinetele electrice”

Anca Alexandrescu: „Mă preocupă traficul din București. O fi murit specialistul lui Nicușor, dar sunt și alții. Prima decizie va fi să interzic trotinetele electrice”

Bianca Dogaru
04 nov. 2025, 21:01, Marius Tucă Show
Anca Alexandrescu: „Mă preocupă traficul din București. O fi murit specialistul lui Nicușor, dar sunt și alții. Prima decizie va fi să interzic trotinetele electrice”

În cadrul unei ediții live a emisiunii Marius Tucă Show, Anca Alexandrescu, candidata AUR la alegerile pentru Primăria Capitalei anunță că una dintre primele sale măsuri, dacă va câștiga alegerile, va fi interzicerea trotinetelor electrice în București. Urmăriți aici emisiunea integrală

„În primul rând voi interzice trotinetele electrice în București, e primul lucru pe care îl fac când ajung la primărie. E foarte simplu de făcut. E o decizie pentru copiii noștri și pentru siguranța circulației. Au murit și oameni din cauza asta. Eu nu iau decizii împotriva USR, iau decizii pentru oameni.”

Printre prioritățile sale pentru Capitală se numără și modernizarea traficului, dar și construcția unui spital nou.

„Aș face un spital nou, mare în București. Este mare nevoie, toate de urgență, dar toate spitalele din București sunt la pământ. A existat acest proiect și tot nu s-a făcut. Nu s-a investit nimic în ultimii ani. S-a investit în trecut, dar în ultimii ani nu s-a investit absolut nimic. Vin foarte mulți oameni din afara Bucureștiului. La Spitalul de Urgență este obligatoriu și sunt sigură că Primăria Capitalei are un teren și împreună cu primăriile de sector poate să facă un spital de câteva sute de milioane de euro. Deci se poate face lucrul acesta. Nu mai vreau să aud copii în trei schimburi la școală. Sigur că în București cele mai mari probleme sunt legate de trafic și de apă caldă. Există trafic inteligent. O fi murit specialistul american al lui Nicușor, dar sunt și alți specialiști.”

Anca Alexandrescu a adus în discuție și problema parcărilor din Capitală și a propus soluții concrete pe care le va implementa în cazul în care ajunge la conducerea Primăriei Generale.

„Ai mai văzut vreo Capitală în lumea asta care să aibă hypermarket-urile în centru? Nu le voi scoate din centru în prima fază, dacă vor dori să colaboreze cu administrația publică locală. În primul rând, am să le cer ca pe timpul nopții să pună la dispoziția cetățenilor din București parcările gratuite. Problema parcărilor este uriașă în București. Sper că domnul Băluță nu o să aducă taxele de la Sectorul 4 la nivelul Bucureștiului. Îi voi chema pe pe cei de la Uniunea Națională a Arhitecților la masă cu toți dezvoltatorii imobiliari și împreună să stabilim niște reguli foarte clare de construcție în toate sectoarele Bucureștiului.”

Citește și

FLASH NEWS Anca Alexandrescu: „Nu i-am cerut niciodată domnului Georgescu să mă susțină. Domnul Georgescu le transmite foarte clar susținătorilor săi să facă ceva”
20:34
Anca Alexandrescu: „Nu i-am cerut niciodată domnului Georgescu să mă susțină. Domnul Georgescu le transmite foarte clar susținătorilor săi să facă ceva”
FLASH NEWS Anca Alexandrescu: „Țara e condusă de o mafie. De un partid de 10%. Nu sunt potrivită pentru o candidatură la Președinție. Cunosc foarte bine Primăria Capitalei”
20:21
Anca Alexandrescu: „Țara e condusă de o mafie. De un partid de 10%. Nu sunt potrivită pentru o candidatură la Președinție. Cunosc foarte bine Primăria Capitalei”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: O vizită în SUA fără o agendă puternică este foarte periculoasă. Un adevărat dezastru diplomatic
10:45
Valentin Stan: O vizită în SUA fără o agendă puternică este foarte periculoasă. Un adevărat dezastru diplomatic
ACTUALITATE Valentin Stan: Când MOȘTEANU anunță peste tot că nu are probleme dacă pleacă americanii, ei chiar pleacă
09:40
Valentin Stan: Când MOȘTEANU anunță peste tot că nu are probleme dacă pleacă americanii, ei chiar pleacă
ACTUALITATE Valentin Stan: Oamenii trebuie să strângă cureaua, dar șefii companiilor de stat și-au MĂRIT salariile și Guvernul nu poate să facă nimic
06:30
Valentin Stan: Oamenii trebuie să strângă cureaua, dar șefii companiilor de stat și-au MĂRIT salariile și Guvernul nu poate să facă nimic
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 4 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitată: Anca Alexandrescu
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 4 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitată: Anca Alexandrescu
Mediafax
Tragedia Anei Oroș, ucisă de CÂINI în Capitală, închisă fără vinovați! Familia victimei este indignată: „Formulare absurdă și sfidătoare!”
Digi24
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
Cancan.ro
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și locuințe sociale
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
De ce riscă România să rămână fără cei mai buni ostași. Avertismentul generalului care a pus bazele trupelor de elită românești
Mediafax
Ea este propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului. CV-ul Roxanei Rizoiu
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția s-a autosesizat după ce imaginile au ajuns online
Cancan.ro
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul și-au agresat vecinii!
Ce se întâmplă doctore
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Poți fi alergic FĂRĂ SĂ ȘTII la alți oameni! Cum îți dai seama?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Descopera.ro
Ce se întâmplă în creier atunci când nu dormim suficient