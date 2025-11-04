Anca Alexandrescu: „Mă preocupă traficul din București. O fi murit specialistul lui Nicușor, dar sunt și alții. Prima decizie va fi să interzic trotinetele electrice”

În cadrul unei ediții live a emisiunii Marius Tucă Show, Anca Alexandrescu, candidata AUR la alegerile pentru Primăria Capitalei anunță că una dintre primele sale măsuri, dacă va câștiga alegerile, va fi interzicerea trotinetelor electrice în București. Urmăriți aici emisiunea integrală

„În primul rând voi interzice trotinetele electrice în București, e primul lucru pe care îl fac când ajung la primărie. E foarte simplu de făcut. E o decizie pentru copiii noștri și pentru siguranța circulației. Au murit și oameni din cauza asta. Eu nu iau decizii împotriva USR, iau decizii pentru oameni.”

Printre prioritățile sale pentru Capitală se numără și modernizarea traficului, dar și construcția unui spital nou.

„Aș face un spital nou, mare în București. Este mare nevoie, toate de urgență, dar toate spitalele din București sunt la pământ. A existat acest proiect și tot nu s-a făcut. Nu s-a investit nimic în ultimii ani. S-a investit în trecut, dar în ultimii ani nu s-a investit absolut nimic. Vin foarte mulți oameni din afara Bucureștiului. La Spitalul de Urgență este obligatoriu și sunt sigură că Primăria Capitalei are un teren și împreună cu primăriile de sector poate să facă un spital de câteva sute de milioane de euro. Deci se poate face lucrul acesta. Nu mai vreau să aud copii în trei schimburi la școală. Sigur că în București cele mai mari probleme sunt legate de trafic și de apă caldă. Există trafic inteligent. O fi murit specialistul american al lui Nicușor, dar sunt și alți specialiști.”

Anca Alexandrescu a adus în discuție și problema parcărilor din Capitală și a propus soluții concrete pe care le va implementa în cazul în care ajunge la conducerea Primăriei Generale.