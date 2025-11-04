Anca Alexandrescu: „Nu i-am cerut niciodată domnului Georgescu să mă susțină. Domnul Georgescu le transmite foarte clar susținătorilor săi să facă ceva”

În cadrul unei ediții live a emisiunii Marius Tucă Show, Anca Alexandrescu, candidata AUR la alegerile pentru Primăria Capitalei, a declarat că știa dinainte de anunțul public făcut de Călin Georgescu și că între ei există o relație de prietenie, motiv pentru care nu ar fi îndrăznit să-i ceară susținerea pentru cursa electorală. Urmăriți aici emisiunea integrală

„Eu am știut dinainte că domnul Georgescu o să facă această declarație, noi avem o relație de prietenie. Eu n-aș fi îndrăznit niciodată să mă duc la domnul Georgescu să-i cer să mă susțină”, a afirmat Alexandrescu.

Aceasta a explicat că tot ce a făcut în ultimul an, alături de suveraniști, Călin Georgescu și George Simion, a fost din convingere și nu din interes politic.

„Tot ce am făcut în ultimul an, alături de suveraniști și de domnii Georgescu și Simion, am făcut-o pentru că am crezut în acest lucru și am crezut în sinceritate”, a subliniat candidata AUR.

Anca Alexandrescu a respins acuzațiile potrivit cărora l-ar fi invitat pe Călin Georgescu în emisiunile sale pentru a face audiență.