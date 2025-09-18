Călin Popescu-Tăriceanu: „FMI mi-a dat dreptate. Reducerea de TAXE a crescut încasările la buget”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, a discutat despre măsurile nefavorabile de creștere de taxe. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Tăriceanu: „Prima măsură pe care am adoptat-o în calitate de Prim-ministru, în prima ședință de Guvern pe care am prezidat-o, la finele anului 2004, cred că era între Crăciun și Anul Nou, a fost introducerea cotei unice și micșorarea TVA-ului.”

Invitat la Marius Tucă Show, Călin Popescu-Tăriceanu a vorbit despre creșterea TVA-ului. Acesta consideră aceste măsuri ca fiind unele controversate. Politicianul rememorează primele măsuri pe care le-au luat, prezidând Guvernul din 2004. Acesta susține că primele două măsuri luate au fost introducerea cotei unice și micșorarea TVA-ului. În sine, două măsuri de reducere a impozitelor. Acesta continuă povestea prin a spune că la 2-3 luni distanță a venit FMI-ul într-un control. Reprezentanții FMI l-ar fi certat că a luat cele două decizii fără să se consulte cu ei. Atunci au ajuns la un consens pe anumite subiecte și au făcut un acord de prevenție. La revizia anuală, cel care conducea delegația FMI i-ar fi spus politicianului că măsurile luate sunt foarte bune. Mai mult de atât, România reușise o creștere a încasărilor excepțională.