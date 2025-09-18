Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Călin Popescu-Tăriceanu: „FMI mi-a dat dreptate. Reducerea de TAXE a crescut încasările la buget”

Andrei Rosz
18 sept. 2025, 07:30, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, a discutat despre măsurile nefavorabile de creștere de taxe. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Tăriceanu: „Prima măsură pe care am adoptat-o în calitate de Prim-ministru, în prima ședință de Guvern pe care am prezidat-o, la finele anului 2004, cred că era între Crăciun și Anul Nou, a fost introducerea cotei unice și micșorarea TVA-ului.

Invitat la Marius Tucă Show, Călin Popescu-Tăriceanu a vorbit despre creșterea TVA-ului. Acesta consideră aceste măsuri ca fiind unele controversate. Politicianul rememorează primele măsuri pe care le-au luat, prezidând Guvernul din 2004. Acesta susține că primele două măsuri luate au fost introducerea cotei unice și micșorarea TVA-ului. În sine, două măsuri de reducere a impozitelor. Acesta continuă povestea prin a spune că la 2-3 luni distanță a venit FMI-ul într-un control. Reprezentanții FMI l-ar fi certat că a luat cele două decizii fără să se consulte cu ei. Atunci au ajuns la un consens pe anumite subiecte și au făcut un acord de prevenție. La revizia anuală, cel care conducea delegația FMI i-ar fi spus politicianului că măsurile luate sunt foarte bune. Mai mult de atât, România reușise o creștere a încasărilor excepțională.

„Vedeți că sunt o serie de măsuri care sunt foarte controversate. De ce? De exemplu, majorarea TVA-ului. Eu am o oarecare experiență în această privință a taxelor. De ce? Pentru că prima măsură pe care am adoptat-o în calitate de Prim-ministru, în prima ședință de Guvern pe care am prezidat-o, la finele anului 2004, cred că era între Crăciun și Anul Nou, a fost introducerea cotei unice și micșorarea TVA-ului. Două măsuri de reducere a impozitelor. După măsura asta, două-trei luni, am avut o întâlnire foarte neplăcută cu Fondul Monetar Internațional, care mi-a reproșat că nu i-am consultat înainte. Și le-am spus așa… Nu v-am consultat, pentru că știu că răspunsul ar fi durat nouă luni de zile și, cel mai important, ar fi fost negativ. Bun, mi-au cerut să semnăm un acord. Se numea «precautionary stand-by agreement». Da, un acord de precauție. Și au fost câteva puncte pe care le-am negociat și asupra cărora ne-am înțeles. Au fost și vreo câteva la care nu ne-am înțeles și n-am acceptat și au plecat bosumflați. Trebuie să vă spun că după un an a venit delegația Fondului Monetar la revizia anuală, așa se numește vizita, și a fost foarte corect cel care conducea delegația și mi-a spus, ați avut dreptate. De ce? Pentru că reducerea de taxe a crescut încasările la buget într-o manieră extraordinară. Acum, asta a fost. Măsurile acestea care au fost luate, în principal sunt majorări de taxe, majorări de TVA, ele în mod clar vor avea un efect de frânare a economiei. S-ar putea ca efectul acesta de contracție să anihileze în bună măsură efectele pozitive care sunt scontate de a colecta bani mai mulți. Pentru că vor începe unii să își facă diferite calcule și vor spune stai puțin, vin vremuri grele, nu mai cheltuim, nu mai investim… Vor încerca tot felul de tertipuri, cum se întâmpla și înainte, să evite plata taxelor.”, a explicat politicianul.

