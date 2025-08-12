Cornel Nistorescu: „Ne întrebăm dacă România mai are parteneriat cu SUA”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Cornel Nistorescu a criticat actuala conducere politică a României, pe care o consideră lipsită de experiență și viziune. El i-a nominalizat pe Oana Țoiu și pe Nicușor Dan, acuzându-i că nu pot exprima clar o poziție proprie a țării în plan internațional. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Nistorescu spune că, în afara mesajelor oficiale primite și redactate de alții, liderii actuali nu sunt capabili să formuleze idei proprii. În opinia sa, acest lucru este evident mai ales în privința poziției României față de Ucraina.

Cornel Nistorescu: „Oana Țoiu și Nicușor Dan sunt oameni care nu pot să exprime singuri în fața unui microfon”

„Sunt șocat că politica în România a încăput pe mâna unor amatori, a unor aerieni. Oana Țoiu și Nicușor Dan sunt oameni care nu pot să exprime singuri în fața unui microfon, a unui băț, o poziție clară a României. Suntem cu Ucraina, sprijin Ucraina să fie parte la negocieri. În rest, zero. Zero. Ei, altfel, în afara unor poziții legate de Ucraina pe care le-au primit, comandate, redactate, ei nu sunt în stare să gândească nimic.”, afirmă acesta.

O nouă perspectivă în relația cu Statele Unite

Jurnalistul crede că România se îndreaptă spre o redefinire a relațiilor cu Statele Unite, dar atrage atenția că lipsa unei poziții din partea statului român slăbește această legătură.

„Cred că ne apropiem destul de vertiginos, destul de repede, de o delimitare a relațiilor noastre sau o lămurire, într-o nouă perspectivă, a relațiilor noastre cu Statele Unite. Statul român nu mai are nicio poziție față de Statele Unite. România a rămas la fel…”, spune Cornel Nistorescu.

