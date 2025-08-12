Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Cornel Nistorescu: „Nicușor Dan vede o validare în întâlnirea cu Donald Trump”

Cornel Nistorescu: „Nicușor Dan vede o validare în întâlnirea cu Donald Trump”

Cătălin Costache
12 aug. 2025, 22:26, Marius Tucă Show
Cornel Nistorescu: „Nicușor Dan vede o validare în întâlnirea cu Donald Trump”

În ediția din 12 august 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Cornel Nistorescu a comentat dorința președintelui României, Nicușor Dan, de a se întâlni cu președintele american Donald Trump. Potrivit lui Nistorescu, pentru Dan, o astfel de întrevedere ar reprezenta o confirmare personală, în condițiile în care acesta se percepe încă drept un politician nevalidat.  Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

„El (Nicușor Dan) vede într-o întâlnire cu Donald Trump o validare a lui. El încă se simte un tip nevalidat și un tip îndoielnic. A «căzut» în această poziție printr-un carambol politic”, a declarat jurnalistul.

Nistorescu a subliniat că, în acest moment, sprijinul sau aprecierea venită din partea liderilor europeni nu mai are aceeași greutate ca în trecut, în special în raport cu liderul de la Casa Albă.

„Validarea liderilor europeni nu înseamnă mare lucru, la ora aceasta ei sunt pe ducă, pe pierdere de credibilitate, pe pierdere de viteză.”

În ceea ce privește percepția publică a lui Nicușor Dan peste ocean, Cornel Nistorescu consideră că președintele României nu este, deocamdată, o figură politică ferm consolidată.

„În Statele Unite, Dan este un personaj încă discutabil”, a concluzionat acesta.

Mediafax
Aletă! Evadare de la Penitenciarul Mărgineni: Un bărbat de 32 de ani este căutat de poliție
Digi24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Cancan.ro
Gabriel Mihai Dinculescu s-a sinucis la 41 de ani. Modul tulburător în care a fost descoperit
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Mediafax
Casa Albă: Întâlnirea cu Putin este un „exercițiu de ascultare” pentru Trump
Click
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul fiului lor
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
Shaorma de pe litoral, dusă la analize în laborator. "Bacterii de origine fecaloidă"
StirileKanalD
A fost decretată STARE de URGENȚĂ! Anunțul președintelui: Aducem armata dacă e nevoie
KanalD
Antrenorul de fotbal Toader Șteț a murit la 70 de ani! Ce s-a întâmplat cu acesta înainte să se stingă
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Noua Kia Sportage facelift 2025 a ajuns în România. Cum arată și care sunt prețurile
Descopera.ro
Avertisment: Un obiect interstelar se îndreaptă spre Pământ
Capital.ro
Fotbalul românesc a pierdut o adevărată legendă. Moartea sa lasă un gol profund
Evz.ro
Relația balerinei Vica, desfășurată în secret, a stârnit ecouri puternice. Acum are un copil cu milionarul român
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Un băiețel în vârstă de doar 4 ani, și-a găsit sfârșitul în mod tragic, în Italia! Ceea ce trebuia să fie o vacanță de neuitat, s-a transformat într-un coșmar pentru părinți
RadioImpuls
Limitele au fost depășite în Casa Iubirii: "A încercat să-l respingă și el insista". Filip, reacție furibundă după un gest sfidător: "Ai vrut să te duci în casa fetelor. Ce să faci tu acolo?". Cum se apară Dorobanțu: "De ce ai zis? Cred că mă duc acasă"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Ora de culcare: Când este cel mai bine să adormim?
ACTUALITATE George Simion: „PSD are întotdeauna ocazia să vină către poporul român, acceptând o guvernare care îl are ca prim-ministru pe Călin Georgescu”
22:35
George Simion: „PSD are întotdeauna ocazia să vină către poporul român, acceptând o guvernare care îl are ca prim-ministru pe Călin Georgescu”
POLITICĂ George Simion visează la guvernare, alături de PSD
22:14
George Simion visează la guvernare, alături de PSD
EXTERNE Viktor Orban: Rusia a câștigat războiul cu Ucraina. „Singura întrebare este când și în ce circumstanțe Occidentul va RECUNOAȘTE asta”
22:12
Viktor Orban: Rusia a câștigat războiul cu Ucraina. „Singura întrebare este când și în ce circumstanțe Occidentul va RECUNOAȘTE asta”
EDUCAȚIE Ministrul Educatiei, Daniel David, gata să își dea DEMISIA. „Daca asta rezolvă problema…”
22:06
Ministrul Educatiei, Daniel David, gata să își dea DEMISIA. „Daca asta rezolvă problema…”
VIDEO Pastila lui Cristoiu, ora 21:00: Un comunicat schizofrenic – Nicușor Dan pledează pentru integritatea Ucrainei, dar și pentru schimbul de teritorii
22:01
Pastila lui Cristoiu, ora 21:00: Un comunicat schizofrenic – Nicușor Dan pledează pentru integritatea Ucrainei, dar și pentru schimbul de teritorii
NEWS ALERT Zelenski îi transmite lui Trump că Ucraina NU va ceda teritorii în Donbas /„Nu am de gând să predau țara noastră”
21:47
Zelenski îi transmite lui Trump că Ucraina NU va ceda teritorii în Donbas /„Nu am de gând să predau țara noastră”