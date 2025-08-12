Cornel Nistorescu: „Nicușor Dan vede o validare în întâlnirea cu Donald Trump”

În ediția din 12 august 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Cornel Nistorescu a comentat dorința președintelui României, Nicușor Dan, de a se întâlni cu președintele american Donald Trump. Potrivit lui Nistorescu, pentru Dan, o astfel de întrevedere ar reprezenta o confirmare personală, în condițiile în care acesta se percepe încă drept un politician nevalidat. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

„El (Nicușor Dan) vede într-o întâlnire cu Donald Trump o validare a lui. El încă se simte un tip nevalidat și un tip îndoielnic. A «căzut» în această poziție printr-un carambol politic”, a declarat jurnalistul.

Nistorescu a subliniat că, în acest moment, sprijinul sau aprecierea venită din partea liderilor europeni nu mai are aceeași greutate ca în trecut, în special în raport cu liderul de la Casa Albă.

„Validarea liderilor europeni nu înseamnă mare lucru, la ora aceasta ei sunt pe ducă, pe pierdere de credibilitate, pe pierdere de viteză.”

În ceea ce privește percepția publică a lui Nicușor Dan peste ocean, Cornel Nistorescu consideră că președintele României nu este, deocamdată, o figură politică ferm consolidată.

„În Statele Unite, Dan este un personaj încă discutabil”, a concluzionat acesta.