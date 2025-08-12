Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Cornel Nistorescu: „România nu are nicio idee legată de situația din UCRAINA”

Alexandra Anton
12 aug. 2025, 22:55, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Cornel Nistorescu a criticat poziția României față de războiul din Ucraina, acuzând lipsa unei strategii proprii și supunerea totală față de directivele Comisiei Europene. El susține că țara noastră s-a aliniat orbește unei agende stabilite la Bruxelles. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Nistorescu spune că actuala politică externă a României este rezultatul unei obediențe totale față de Uniunea Europeană, fără ca liderii de la București să își pună problema impactului viitor. În opinia sa, decizia de implicare în conflictul din Ucraina nu a fost luată la București.

Cornel Nistorescu: „Este ideea Comisiei Europene”

„România nu are nicio idee în legătură cu Ucraina. Este ideea Comisiei Europene, la care noi ne-am supus orbește. Fără nicio obiecție, fără nicio înțelegere pe termen lung unde va duce un asemenea comportament diplomatic, o asemenea poziție a României. Toată povestea asta este dictată integral de la Bruxelles, dintr-o ambiție de la Bruxelles, dintr-un proiect de la Bruxelles de a rămâne angajat în acest conflict și de a se delimita de Statele Unite și probabil de a începe să dezvolte industria militară în așa fel încât să facă un fel de Uniune Europeană a apărării.”, afirmă acesta.

„Noi, pe post de fraieri”

Jurnalistul atrage atenția că România nu are capacitatea militară necesară pentru a juca un rol major. În realitate, este folosită mai degrabă ca teritoriu de antrenament.

„Nu știu, noi deocamdată abia ne chinuim să facem o fabrică de pulbere, să mai facem niște praștii. Noi suntem în față ca fraierii, pe post de înaintare. Dar ca și anvergură a implicării, nu știu în ce măsură suntem în stare să ne implicăm. Noi suntem mai degrabă teritoriul de antrenament și de pregătire. Primii sunt Franța, Germania, Anglia. Noi suntem la coadă pe post de fraieri și zicem da, da, da și noi.”, afirmă Cornel Nistorescu.

