„Ultimul tango” al președintelui brazilian Lula da Silva. Povestea octogenarului care își încearcă norocul pentru al patrulea mandat la șefia statului

Primul tur al alegerilor generale din Brazilia începe duminică, într-un climat politic extrem de polarizat, unde actualul președinte de stânga, Luiz Inácio Lula da Silva, pe cale să împlinească 81 de ani, candidează pentru un al patrulea mandat prezidențial. Acest tur de scrutin este considerat „ultimul tango” al lui Lula, din cauza vârstei sale înaintate, în competiția pentru funcția de președinte al celei mai mari economii din America Latină împotriva lui Flávio Bolsonaro, fiul fostului președinte Jair Bolsonaro. Pe lângă șeful țării, brazilienii vor alege duminică guvernatorii statelor, deputații federali și o mare parte a senatorilor.

În prima încercare pentru fotoliul de șef al statului în 1989, în cadrul primelor alegeri prezidențial după căderea dictaturii militare din țară, Lula a pierdut în turul al doilea în fața lui Fernando Collor de Mello. În mod similar, încercările succesive din 1994 și 1998 au fost sortite eșecului. În cele din urmă, Lula da Silva a câștigat alegerile din 2002 sub promisiunea unor reforme sociale masive pentru combaterea sărăciei extreme și a fost ales, din nou, în 2006.

Sondaj Gândul Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament? Să declanșeze Alegeri Parlamentare Anticipate

Să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu

Să desemneze premier de la un alt partid Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Deși cele două mandate de președinte au coincis cu o creștere economică puternică care a transformat viața a milioane de brazilieni, acești ani au fost marcați și de multe scandaluri care i-au pătat imaginea lui Lula da Silva și au dus în cele din urmă la înlăturarea sa din viața politică. Printre acestea s-a numărat și presupusa rețea de cumpărare a voturilor din Parlament, orchestrată de partidul de stânga între 2002 și 2005, fiind și cel mai mare scandal de delapidare a fondurilor publice descoperit vreodată în Brazilia.

În 2017, Lula a fost condamnat pentru corupție pasivă și spălare de bani și a petrecut 580 de zile în închisoare. Decizia a fost în cele din urmă anulată în 2021 de Curtea Supremă Federală, care a decis că instanța inferioară nu avea nicio competență în pronunțarea unei asemenea sentințe și l-a criticat pe judecătorul de la acea vreme, Sergio Moro, pentru părtinire în anumite proceduri.

Politicianul brazilian a revenit spectaculos în politică, unde l-a învins pe președintele în exercițiu Jair Bolsonaro în alegerile din octombrie 2022. În ciuda perseverenței sale, cu doar câteva zile înainte de cel de-al doilea tur de scrutin din 2022, acesta a promis că „dacă voi fi ales, voi fi președinte doar pentru un singur mandat”, deoarece Brazilia are nevoie de „noi lideri” pe scena politică. Patru ani mai târziu a intrat din nou în cursa prezidențială, cu toate că vârsta sa înaintată ridică semne de întrebare. „Sunt în forță maximă”, a precizat Lula în momentul în care și-a anunțat candidatura anul acesta, pentru a-i liniști pe cei îndoielnici.

Luiz Inácio Lula da Silva a ajuns la sfârșitul actualului mandat cu un bilanț foarte solid, unde rata șomajului este la cel mai scăzut nivel istoric, inflația a încetinit considerabil, rata sărăciei a scăzut, iar guvernul adoptat la sfârșitul lunii mai o legislație care reduce orele de lucru săptămânale. Însă, în același timp, creșterea economică a încetinit, datoria publică a crescut, iar nivelurile datoriei gospodăriilor rămân ridicate. Cu alte cuvinte, pentru o mare parte a brazilienilor, îmbunătățirea anumitor indicatori macroeconomici nu se reflectă și în portofelele lor.

Principalul său contracandidat este senatorul de dreapta Flávio Bolsonaro, fiul cel mare al fostului președinte Jair Bolsonaro care ispășește în prezent 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat. În această bătălie electorală, sondajele anterioare au indicat o cursă extrem de strânsă. Pe platforma de pariuri Polymarket, cotele din ultimele zile îl plasează în ușor avantaj pe Bolsonaro, cu o șansă estimată la 57%, față de 43% cât are Lula da Silva.

Votul este puternic influențat de îngrijorările legate de creșterea costului vieții, datoriile populației și extinderea crimei organizate. Deși scrutinul este dominat de polarizarea dintre tabăra Lula și tabăra Bolsonaro, în total au fost înregistrați 13 candidați, printre care se numără: Augusto Cury, cunoscut psihiatru și autor de cărți pentru dezvoltare personală; Ronaldo Caiado, guvernatorul conservator al statului Goias; Romeu Zema, fost guvernator de dreapta al statului Minas Gerais; și Renan Santos, activist politic antisemit, popular în special în rândul tinerilor.

Pentru a câștiga această cursă împotriva lui Bolsonaro, octogenarul s-a axat în campania electorală pe apropierea sa de clasa muncitoare. Născut într-o familie săracă din Pernambuco, Lula și-a petrecut copilăria lucrând ca lustruitor de pantofi și curier în São Paulo, înainte de a se forma ca strungar. Cariera politică și-a început-o în fabrică, în rândul sindicatelor, unde a devenit cunoscut ca unul dintre liderii principalelor greve din sectorul metalurgic din São Paulo.