Alegerile generale din Brazilia de duminică se desfășoară într-un climat politic profund polarizat, iar rezultatele acestora vor reconfigura nu doar direcția economică a celei mai mari puteri din America Latină, ci și echilibrul geopolitic global. Unul dintre principalii candidați este Flávio Nantes Bolsonaro, fiul fostului președinte al Braziliei, care și-a început campania prezidențială cu un sprijin solid din partea susținătorilor tatălui său, care acum execută o pedeapsă cu închisoarea pentru tentativă de lovitură de stat. Analiștii îl văd pe tânărul politician drept un continuator al mișcării Bolsonaro, dar campania acestuia a fost umbrită de acuzații de corupție, de controversa Banco Master și de implicarea sa în disputa tarifară dintre Statele Unite și Brazilia. Cu toate acestea, sondajele apărute pe ultima sută de metri îl arată pe Flávio la o diferență foarte mică de principalul contracandidat, actualul șef al statului, Lula da Silva.

La 45 de ani, Flávio se confruntă cu o sarcină grea pe care nici tatăl său nu a putut-o îndeplini: să-l învingă pe președintele de stânga al Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, care la aproape 81 de ani candidează pentru al patrulea mandat de șef al statului. Avocat de profesie, Flávio a fost ales în legislativul statului Rio de Janeiro la doar 21 de ani, cu mult înainte ca ascensiunea tatălui său să transforme numele familiei într-unul dintre cele mai puternice branduri ale țării. Acesta a ocupat patru mandate înainte de a ajunge în Senat în 2018, în aceleași alegeri în care tatăl său a câștigat președinția.

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Și-a construit cariera politică în Rio de Janeiro, un stat cu o lungă istorie a criminalității organizate și a violenței, și s-a concentrat în principal pe adoptarea de politici dure de securitate publică și pe apărarea polițiștilor și a altor forțe de securitate în fața infractorilor.

În luna martie, Flávio a cerut ca cele mai mari două grupuri criminale din Brazilia să fie desemnate drept organizații teroriste. În acest sens, a călătorit în Statele Unite în luna mai pentru a înainta această cerere direct lui Donald Trump, o măsură respinsă de Lula și de stânga politică deoarece a fost considerată o amenințare la adresa suveranității țării. Când Statele Unite au anunțat că aceste grupări criminale vor fi desemnate drept organizații teroriste, Bolsonaro le-a mulțumit lui Trump și secretarului de stat Marco Rubio.

Această temă de campanie este corelată cu principala preocupare a alegătorilor, unde un sondaj Quaest din august arăta că 33% dintre brazilieni considerau violența drept principala problemă a țării, mai mult decât dublul procentului celor care au menționat economia ca problemă.

Cu toate acestea, Flávio este perceput ca un Bolsonaro mai moderat și conciliant. „În timpul diferitelor crize ale guvernului lui Jair Bolsonaro, Flávio părea a fi membrul familiei cu o oarecare disponibilitate pentru a se angaja în dialog”, a declarat Octávio Amorim Neto, politolog și profesor la Fundația Getulio Vargas.

Fostul președinte Jair Bolsonaro ispășește în prezent o pedeapsă de 27 de ani de închisoare sub acuzația de orchestrare a unui complot pentru lovitură de stat militară, menită să îl țină la putere după ce a pierdut alegerile din 2022 în fața actualului președinte de stânga, Luiz Inácio Lula da Silva. Planul, deconspirat de anchetatori, includea inclusiv asasinate la adresa rivalilor politici și a judecătorilor.

Campania politică a fiului său se concentrează puternic pe moștenirea politică a acestuia, iar mesajele de campanie ale lui Flávio Bolsonaro au fost construite în jurul valorilor conservatoare. Acesta nu a încercat să se distanțeze de figura tatălui său, ci, din contră, a rulat ori de câte ori a avut ocazia mesaje audio și video realizate cu inteligența artificială prin care Jair promitea că victoria sa va fi o cale spre protejarea proiectului conservator.

„Știu că vă uitați la mine chiar acum și vă gândiți la cineva”, le-a spus Flávio Bolsonaro miilor de susținători adunați pe 16 august în orașul în care și-a lansat candidatura la prezidențiale. „Știu că semăn cu el, dar este dificil să-l compari pe fiul lui Pelé cu Pelé.”

Cea mai grea lovitură primită de Flávio în campania electorală a venit cu doar o lună înainte de votul final și provine din investigația legată de Banco Master, unde Poliția Federală și Curtea Supremă îl anchetează pe acesta pentru corupție, spălare de bani și evaziune fiscală. Bolsonaro junior a fost interceptat în timp ce îi cerea peste 26 de milioane de dolari lui Daniel Vorcaro, patronul de atunci al Banco Master, care ulterior a fost arestat pentru o fraudă masivă. Banii urmau să sponsorizeze un film biografic despre Jair Bolsonaro, intitulat „Dark Horse”, în care rolul principal trebuia să fie jucat de actorul Jim Caviezel.

În apărarea sa, Flávio a susținut că acest caz nu a fost decât o încercare de a obține o sponsorizare privată, fără a utiliza fonduri publice. Cu toate acestea, procurorii suspectează că plățile fictive realizate prin firme de consultanță au mascat, de fapt, mita și spălarea de bani.

Moștenirea politică a familiei Bolsonaro a atras și o criză diplomatică majoră între Statele Unite și Brazilia. În a doua jumătate a anului 2025, administrația Trump a sărit în apărarea lui Jair Bolsonaro și a numit procesul împotriva acestuia drept o „vânătoare de vrăjitoare”. Ca represalii, SUA au impus tarife vamale de 50% pentru toate importurile din Brazilia și au aplicat sancțiuni împotriva judecătorilor brazilieni.

Ulterior, s-a descoperit că celălalt frate al lui Flávio, Eduardo Bolsonaro, a făcut lobby intens la Washington pentru a provoca aceste sancțiuni economice, motiv pentru care Eduardo a primit și el o condamnare la închisoare în Brazilia în 2026. Deși tensiunile economice dintre SUA și Brazilia s-au atenuat după negocierile directe dintre Lula și Trump, asocierea lui Flávio cu această dispută a fost privită de alegătorii moderați drept un atac direct la adresa economiei naționale a Braziliei.

Întrebat vineri seară despre alegerile din Brazilia și ce parte susține în această cursă electorală, președintele american a refuzat să ofere un răspuns. Deși Flavio Bolsonaro nu este susținut direct de către Donald Trump, așa cum SUA au făcut în alte alegeri prezidențiale din America Latină, linia sa politică radicală de dreapta a atras sprijinul unor lideri internaționali cu profil similar, precum președintele Argentinei, Javier Milei, care îl susține vădit în aceste alegeri.

În ciuda problemelor cu legea și a controverselor din jurul acestuia, cele mai recente sondaje l-au plasat pe Flavio Bolsonaro într-o cursă extrem de strânsă, aflat aproape la egalitate în preferințele electoratului cu actualul președinte Lula da Silva. Potrivit ultimelor sondaje din Brazilia, Lula îl conduce pe Bolsonaro cu 39% la 34% în primul tur, iar în al doilea tur de scrutin cei doi ar fi la egalitate. Pe de altă parte, platforma de pariuri Polymarket îl cotează pe Flavio Bolsonaro în frunte, cu un avans considerabil, de 57% față de 43% cât are Lula da Silva.

Alegerile din Brazilia urmează o tendință majoră din regiune, unde valul politic de dreapta începe să prindă contur. Bolsonaro junior propune o agendă economică dură, inspirată de președintele Argentinei, Javier Milei, axată pe tăierea masivă a numărului de ministere și reducerea aparatului de stat. În plan extern, el promite alinierea cu viziunea americană conservatoare și a adoptat o poziție extrem de agresivă împotriva regimurilor autoritare din Venezuela și Cuba.