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Friedrich Merz a ajuns la Kiev însoţit de directori ai unor companii din domeniul apărării şi energiei

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Cancelarul german Friedrich Merz a ajuns astăzi, 4 octombrie,  la Kiev, unde va discuta cu autoritățile ucrainene despre sprijinul militar și financiar oferit de Germania. Acesta este însoțit de directori ai unor companii din domeniul apărării și energiei. Cancelarul german avertizează că „mașinăria Rusiei de război” trebuie oprită, altfel își va întoarce armele și împotriva noastră.

Vizita lui Friedrich Merz nu a fost anunțată public înainte

Friedrich Merz a mers la Kiev împreună cu reprezentanți ai mai multor companii germane din industria de apărare și energie. Vizita nu fusese anunțată public înainte.

Din delegația germană care îl însoțește pe Friedrich Merz fac parte ministrul Economiei, Katherina Reiche, dar și reprezentanți ai unor importante companii din industria de apărare și energie. Printre acestea se numără Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence și Quantum Systems.

Berlinul intenționează să aloce 1 miliard de euro pentru ajutor militar

Pe agenda discuțiilor se află noi forme de sprijin pentru Ucraina, în special în domeniul militar și al infrastructurii energetice. Berlinul intenționează să aloce 1 miliard de euro pentru ajutor militar și alte 350 de milioane de euro pentru lucrări de reparații în sectorul energetic, au declarat oficialii germani.

Un alt obiectiv important al vizitei este încheierea unui acord prin care Germania și Ucraina ar urma să colaboreze la fabricarea unor tipuri de drone.  Cooperarea ar permite celor două țări să dezvolte și să producă împreună echipamente fără pilot folosite în războiul din Ucraina.

Merz spune că Rusia își poate întoarce armele împotriva Europei dacă nu e oprită

Cancelarul german a declarat că Ucraina are nevoie sprijin în săptămânile următoare și a avertizat că Rusia se poate întoarce împotriva Europei dacă nu este oprită. Merz a menționat că Ucraina poate conta pe ajutorul Germaniei.

„Am călătorit astăzi la Kiev deoarece Ucraina are nevoie de tot sprijinul nostru în săptămânile ce urmează. Dacă Rusia nu este oprită, mai devreme sau mai târziu mașinăria sa de război se va întoarce împotriva noastră. Îi voi spune astăzi președintelui Zelenski: Puteți conta în continuare pe ajutorul nostru”, a declarat Friedrich Merz.

Merz cere Ucrainei progrese în reformele anticorupție

În cadrul întâlnirilor, cancelarul german ar urma să discute și despre reformele pe care Ucraina trebuie să le continue pentru a răspunde cerințelor partenerilor europeni. Printre priorități se află măsurile pentru combaterea corupției.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski anunțase miercuri, 30 septembrie, după o convorbire telefonică cu Merz, că negocierile dintre cele două țări pentru fabricarea în comun a dronelor și rachetelor sunt aproape de finalizare.

Un alt subiect important îl reprezintă dezvoltarea unor drone capabile să intercepteze aparate de zbor rapide, inclusiv drone cu motor cu reacție. Tehnologia a fost testată de Quantum Systems, companie germană specializată în soluții pentru apărare. Rusia folosește de câteva luni drone de atac cu viteză mare, lansate în număr de zeci în fiecare zi, pentru a lovi obiective civile și militare din Ucraina.

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