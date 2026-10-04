Protest în București de Ziua Internațională a Animalelor. Peste 70 de ONG-uri cer măsuri urgente autorităților. Traseul și orele marșului din centrul Capitalei

Peste 70 de organizații pentru protecția animalelor și iubitori de animale din mai multe orașe ale țării participă duminică, 4 octombrie, la un protest organizat în București, cu ocazia Zilei Internaționale a Animalelor. Participanții se vor aduna în fața Teatrului Național, după care vor porni în marș spre Piața Victoriei.

Acțiunea este organizată de Federația Împreună pentru Animale, alături de peste 70 de ONG-uri din România, sub mesajul ”Pentru că ele nu își pot cere drepturile, o facem noi pentru ele”.

La manifestație sunt așteptați iubitori de animale și reprezentanți ai organizațiilor de profil din București, dar și din Iași, Timișoara, Constanța, Satu Mare, Târgu Jiu, Târgu Mureș, Suceava și alte orașe. Protestatarii vor să atragă atenția autorităților asupra legislației și politicilor publice privind protecția animalelor.

Marș de la Teatrul Național până în Piața Victoriei

Protestul începe duminică, 4 octombrie, la ora 14:00, când participanții se vor aduna în fața Teatrului Național București. La ora 15:00, manifestanții vor pleca în marș spre Piața Victoriei.

Protestul va continua în fața Guvernului României până în jurul orelor 19:30-20:00.

ONG-urile cer un program național de sterilizare

Organizatorii reclamă modul în care autoritățile gestionează situația animalelor cu și fără stăpân, dar și problemele privind animalele de fermă și cele sălbatice.

Printre problemele semnalate de organizatori se numără gestionarea câinilor fără stăpân, lipsa unei legislații specifice pentru situația pisicilor, condițiile în care sunt ținute unele animale de fermă, exploatarea cailor și protejarea animalelor sălbatice.

Organizatorii critică și politica statului în privința câinilor fără stăpân. Aceștia susțin că sume importante sunt cheltuite pentru eutanasiere, în condițiile în care România nu dispune de un program național de sterilizare. Potrivit datelor invocate de organizatorii protestului, peste 200.000 de câini ar fi fost eutanasiați în ultimii ani, fără ca problema animalelor fără stăpân să fie rezolvată la nivel național.

Totodată, reprezentanții organizațiilor reclamă faptul că animalele de companie sunt tratate juridic în continuare ca bunuri și susțin că autoritățile trebuie să adopte măsuri mai eficiente pentru prevenirea și sancționarea actelor de cruzime.