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35,8% pentru conservatori conform rezultatelor parțiale la alegerile din Letonia. Actualul premier pro-ucrainean ar putea rămâne la șefia guvernului

35,8% pentru conservatori conform rezultatelor parțiale la alegerile din Letonia. Actualul premier pro-ucrainean ar putea rămâne la șefia guvernului
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Alianța regionalistă și conservatoare ecologistă Lista Unită obține 35,8% în urma alegerilor parlamentare desfășurate sâmbătă, 3 octombrie. 

Într-un context tensionat în care se desfășoară alegerile din Letonia, formațiunea de centru pro-europeană se situează pe primul loc conform rezultatelor parțiale și obține cu 27 mai multe mandate. Actualul premier pro-ucrainean Andris Kulbergs ar putea rămâne în continuare în fruntea guvernului. Însă, se anunță negocieri complicate pentru a forma o nouă coaliție de guvernare, potrivit Le Monde.

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14 septembrie 2026, Finlanda: Cancelarul german Friedrich Merz urmărește o demonstrație a unui avion de vânătoare F/A-18 Hornet la baza aeriană a Flotilei Aeriene din Laponia, alături de Andris Kulbergs (stânga), prim-ministrul Letoniei, și Nicușor Dan (dreapta), președintele României, înainte de începerea Summitului Arctic. Summitul liderilor europeni

 14 septembrie 2026, Finlanda: Cancelarul german Friedrich Merz urmărește o demonstrație a unui avion de vânătoare F/A-18 Hornet la baza aeriană a Flotilei Aeriene din Laponia, alături de Andris Kulbergs (stânga), prim-ministrul Letoniei, și Nicușor Dan (dreapta), președintele României, înainte de începerea Summitului Arctic. Summitul liderilor europeni

Cât au obținut celelalte partide?

Pe locul doi se situează „Letonia Prima”, partidul național conservator fondat de Ainars Slesers în 2021, care obține cu opt mandate mai multe decât la ultimele alegeri și ajunge să dețină 17 locuri în Parlamentul Letoniei.

Pe locul trei este alianța partidelor conservatoare de dreapta: Puterea Suverană și Alianța pentru Tinerii Letoni.  Împreună au obțunut 11,86%.  Aceste partide, care au fost înființate după 2020.

Pe al patrulea loc este un alt partid de dreapta conservatoare – Alianța Națională. A obținut 9,05%. Singurul partid de stânga care a trecut pragul parlamentar este Partidul Progresist, cu 7,89%.

28 mai 2026, Riga, Letonia: Andris Kulbergs (centru), prim-ministrul Letoniei, apare în fotografie alături de Edvards Smiltens (stânga), ministrul leton al Justiției, și Edgars Tavars, ministrul leton al Guvernanței Inteligente și Dezvoltării Regionale.

28 mai 2026, Riga, Letonia: Andris Kulbergs (centru), prim-ministrul Letoniei, apare în fotografie alături de Edvards Smiltens (stânga), ministrul leton al Justiției, și Edgars Tavars, ministrul leton al Guvernanței Inteligente și Dezvoltării Regionale.

Letonia, în ciuda scumpirilor, investește în înarmare și susține Ucraina

Fosta republică sovietică se dezice în totalitate de trecutul socialist, pe primele patru poziții fiind numai partide conservatoare de dreapta.  Aproape 800.000 de letoni au votat în cel de-al 11-lea scrutin parlamentar de la dobândirea independenței față de Uniunea Sovietică în 1991.

În ciuda creșterii costurilor vieții, salariilor mici, problemelor din sistemul de sănătate și declinul încrederii în clasa politică, letonii susțin în continuare că țara trebuie să-și urmeze traseul pro-european și le acordă conservatorilor de dreapta o nouă șansă.

Letonia este una dintre țările baltice care au fost afectate de creșterea amenințării ruse din ultimii ani. Deși este una dintre cele mai sărace țări din Uniunea Europeană, Letonia a crescut cel mai mult cheltuielile pentru apărare de la invazia rusă a Ucrainei în 2022. A alocat 5% din PIB pentru înzestrarea armatei, relatează Al Jazeera.

Sursa Foto: Hepta

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