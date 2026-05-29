Crin Antonescu: „După un an cu Nicușor Dan președinte, victime au ajuns să se dea chiar alegătorii lui”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, a comentat tensiunile politice apărute în jurul administrației conduse de Nicușor Dan și reacțiile partidelor aflate la putere. Invitatul a spus că nemulțumirile cele mai mari vin chiar din zona celor care l-au susținut pe actualul președinte.

Antonescu a afirmat că actuala situație politică arată o criză profundă în interiorul partidelor mari.

Crin Antonescu: „Nicușoriștii sunt nemulțumiți de Nicușor Dan”

Fostul lider liberal a spus că protestele și criticile cele mai puternice nu vin din partea opoziției, ci chiar din tabăra care l-a susținut pe Nicușor Dan.

„După un an de președinție Nicuşor, dom’le, victime se dau tot susținătorii lui. Adică nu toți ceilalți care nu l-au votat pe Nicuşor.”, spune el.

Crin Antonescu a făcut referire și la susținătorii lui Călin Georgescu.

„Nu ăștia, georgiștii, care au avut un candidat interzis și hăituit și acum, în ziua de azi, pe la tribunal. Dom’le, nu ăștia fac scandalul cel mai mare. Îl fac nicuşoriștii că nu-s mulțumiți de Nicuşor.”, afirmă acesta.

PNL și PSD riscă să își piardă complet direcția

Invitatul a criticat și scenariile discutate pentru viitoarea formulă de guvernare.

„Și acum, ca să ameliorăm treaba asta, după ce că țara îl are președinte pe domnul Nicuşor, îl punem prim-ministru pe domnul Tomac.”, spune el.

Antonescu consideră că actuala situație arată o pierdere a identității politice în cazul marilor partide.

„Dom’le, este posibil totuși ca aceste două partide PSD și PNL să mai funcționeze? Este totuși posibil să nu se ducă cineva și să le spună: bă băieți, voi sunteți deja în afara ocupației voastre.”, afirmă acesta.

Fostul lider liberal a criticat și disputa politică din jurul lui Ilie Bolojan.