Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Crin Antonescu: „În România ar trebui să construim un cordon sanitar împotriva USR-ului”

Crin Antonescu: „În România ar trebui să construim un cordon sanitar împotriva USR-ului”

Alexandra Anton Marinescu
Crin Antonescu: „În România ar trebui să construim un cordon sanitar împotriva USR-ului”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, a comentat actuala scenă politică și relațiile dintre partidele parlamentare. Invitatul a spus că, în opinia sa, USR reprezintă formațiunea față de care celelalte partide ar trebui să se delimiteze politic. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Antonescu a vorbit și despre situația din PSD și PNL. El spune că în ambele partide există oameni valoroși, chiar dacă formațiunile traversează o perioadă dificilă.

PSD și PNL încă au oameni de valoare

Fostul lider liberal a spus că marile partide nu pot fi reduse la o singură etichetă politică.

„PSD-ul, care-i compus și el în sfârșit din oameni foarte diverși, și unii dintre ei, după părerea mea, de ispravă, ca și PNL-ul, ca și toate, mai puțin USR-ul.”, spune el.

Crin Antonescu consideră că discursul despre un „cordon sanitar” politic ar trebui orientat în altă direcție.

„Deci eu dacă tot e vorba să facem cordon sanitar, cordonul sanitar în țara asta trebuie făcut împotriva USR-ului și eu știu ce spun.”, afirmă acesta.

Crin Antonescu: „Bolojan a fost un arendaș”

Invitatul a comentat și activitatea lui Ilie Bolojan în funcția de premier.

„Domnul Bolojan, ca premier acum, el a fost pur și simplu arendaș.”, spune Crin Antonescu.

Fostul lider liberal a făcut și o comparație istorică pentru a explica imaginea pe care o are despre actualul premier.

„Răscoala de la 1907 știi că a izbucnit din cauza arendașilor. Deci asta a făcut domnul Bolojan.”, afirmă acesta.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Contractul de lobby cu firma americană transmite disperare. Tot ce au făcut nu a contat. Relația SUA-România este blocată”
09:00
Dan Dungaciu: „Contractul de lobby cu firma americană transmite disperare. Tot ce au făcut nu a contat. Relația SUA-România este blocată”
ACTUALITATE Crin Antonescu: „După un an cu Nicușor Dan președinte, victime au ajuns să se dea chiar alegătorii lui”
08:00
Crin Antonescu: „După un an cu Nicușor Dan președinte, victime au ajuns să se dea chiar alegătorii lui”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „În anii 1950 se trăia din lupta împotriva dușmanului extern, acum se trăiește din lupta împotriva dezinformării”
06:30
Ion Cristoiu: „În anii 1950 se trăia din lupta împotriva dușmanului extern, acum se trăiește din lupta împotriva dezinformării”
MARIUS TUCĂ SHOW Crin Antonescu: „Văd oameni din vechiul PNL care își bat joc de partid și îl distrug prin spațiul public”
06:00
Crin Antonescu: „Văd oameni din vechiul PNL care își bat joc de partid și îl distrug prin spațiul public”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „România este imună la Nicușor Dan”
23:00
Ion Cristoiu: „România este imună la Nicușor Dan”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Acțiunea de ieri de la Cotroceni nu a fost inițiativa lui Nicușor. A venit consiliera lui, i-a povestit despre ONG-ul ei, a construit un eveniment și președintele a aprobat”
22:30
Ion Cristoiu: „Acțiunea de ieri de la Cotroceni nu a fost inițiativa lui Nicușor. A venit consiliera lui, i-a povestit despre ONG-ul ei, a construit un eveniment și președintele a aprobat”
Mediafax
Câte adăposturi anti-aeriene are, de fapt, România
Digi24
Frații Tate vor să se mute la Cluj-Napoca și să cumpere un hotel celebru, clădire istorică, unde să locuiască. Ce spune primăria
Cancan.ro
BREAKING! O dronă s-a prăbușit peste un bloc în Galați! EXPLOZIE, urmată de un incendiu
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
Ungaria vrea România în Grupul de la Vișegrad. Avertisment din Elveția: „Să nu se folosească de acest format pentru influență”
Mediafax
Rusia a avertizat cu o zi înainte de căderea dronei la Galați. Ce l-a nemulțumit pe Putin
Click
Reacția lui Ion Cassian, după ce Monica Tatoiu a spus că Irinel Columbeanu a fost „băiatul lui tata”: „Nu a escrocat pe nimeni, nu l-a văzut nimeni pe holurile DNA”
Digi24
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
Cancan.ro
Veste DEZASTRUOASĂ pentru clienții Digi! Cresc TOATE abonamentele. Notificarea pe care au primit-o TOȚI consumatorii RCS RDS
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Azi e celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este! Poți ghici din prima?
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Promotor.ro
Chinezii au șocat Salonul Auto din 2026 cu această mașină extremă
Descopera.ro
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Țara care a transformat obsesia pentru pisici într-un puternic motor al economiei
FLASH NEWS SUA și Iranul se apropie de un acord real de pace. JD Vance: „Am făcut multe progrese”. Decizia finală îi aparține lui Trump
09:10
SUA și Iranul se apropie de un acord real de pace. JD Vance: „Am făcut multe progrese”. Decizia finală îi aparține lui Trump
EXCLUSIV Cum putea fi evitată prăbușirea dronei pe blocul din Galați. Surse militare, pentru Gândul: „Nu tragi cu tunul după muște”
09:06
Cum putea fi evitată prăbușirea dronei pe blocul din Galați. Surse militare, pentru Gândul: „Nu tragi cu tunul după muște”
NEWS ALERT Gândul a cerut explicații cu privire la absența lui Radu Miruță de la conferința MApN de după prăbușirea dronei la Galați. De ce a lipsit ministrul
09:03
Gândul a cerut explicații cu privire la absența lui Radu Miruță de la conferința MApN de după prăbușirea dronei la Galați. De ce a lipsit ministrul
FLASH NEWS Președintele Letoniei condamnă atacul rusesc cu drona kamikaze Geran 2 din Galați: „Suntem pe deplin solidari cu România”
08:44
Președintele Letoniei condamnă atacul rusesc cu drona kamikaze Geran 2 din Galați: „Suntem pe deplin solidari cu România”
REACȚIE Sorin Grindeanu: „Radu Miruță trebuie să iasă din zona confortabilă a declarațiilor politice. România are urgent nevoie de un sistem eficient de apărare anti-dronă”
08:36
Sorin Grindeanu: „Radu Miruță trebuie să iasă din zona confortabilă a declarațiilor politice. România are urgent nevoie de un sistem eficient de apărare anti-dronă”
UTILE Pensionarii români pot pierde 825 lei, de la 1 iulie 2026. Ce trebuie să facă până atunci, pentru a evita acest lucru
08:31
Pensionarii români pot pierde 825 lei, de la 1 iulie 2026. Ce trebuie să facă până atunci, pentru a evita acest lucru

Cele mai noi

Trimite acest link pe