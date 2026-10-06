Cristela Georgescu a povestit în exclusivitate la Marius Tucă Show ce s-a întâmplat în momentul în care au intrat mascații în casa Georgescu. Soția fostului candidat la președinție a rememorat și episodul ridicării din trafic a lui Călin Georgescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.



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„Am auzit voci așa pe scări și am văzut lanterne și am fost convinsă, pentru că nu vorbeau tare, că sunt hoții”

Invitată la Marius Tucă Show, Cristela Georgescu a povestit în exclusivitate cum s-au petrecut descinderile de la locuința familiei sale. Aceasta susține că în timp ce Călin Georgescu era săltat de la bazin, mascații descindeau în casa acestuia. Cristela povestește că inițial a crezut că sunt hoții atunci când a auzit voci care șușoteau pe scările casei.

„În paralel, în acest timp, acasă, eu eram cu tata de aproape 90 de ani și cu Petru. În timp ce domnul Călin Georgescu era săltat de la bazin, ei deschideau la noi. Deci la ora 6 și 2 secunde, au spart poarta. Eu am auzit un zgomot, poarta trândindu-se, dar am crezut că, așa din somn, doar plecaseră ei și au închis-o mai zgomotos. Apoi, am auzit voci așa pe scări și am văzut lanterne și am fost convinsă, pentru că nu vorbeau tare, că sunt hoții. Mi-am făcut așa o cruce și m-am rugat. Nu credeam că e viața mea, speram să fie un vis.”, afirmă doamna Georgescu.

Familia Georgescu, sub amenințarea „grupărilor de mercenari”

Soția lui Călin Georgescu precizează că atunci când a văzut arma în mâinile mascaților a crezut că sunt grupuri de mercenari care au venit să îi omoare. Aceasta susține că au mai fost amenințări de-a lungul timpului la adresa membrilor familiei Georgescu.

„Și apoi, am văzut pe cineva cu o armă și m-am gândit… Știți că noi am mai primit niște amenințări de pe la grupări din astea, mă rog, să zicem, de mercenari. Și atât am strigat: vă rog, nu, că sunt copiii. Adică tot ce-mi doream era să mor eu prima, ca să nu văd mai departe ce se întâmplă. Vă dați seama, în secundele acelea, mă gândeam oare ce o să zică Călin când o să vină și o să ne găsească aici întinși pe jos.”, povestește soția fostului candidat la președinție.

Cum a decurs descinderea mascaților în casa lui Călin Georgescu?

Soția fostului candidat la președinție afirmă că abia când au intrat mai mulți mascați în casă și au întrebat-o dacă dețin arme sau droguri și-a dat seama despre ce este vorba. Aceasta susține și că i-a pregătit pe cei doi fii ai săi de un asemenea scenariu. Atât Pavel, cât și Petru, adaugă ea, au fost instruiți cu privire la o posibilă arestare a tatălui lor. Cristela precizează că s-a așteptat să se ajungă într-o asemenea situație.

„Apoi au intrat din ce în ce mai mulți și m-au întrebat așa: arme, droguri aveți? Atunci mi-am dat seama cine sunt și m-am liniștit cumva. Copiii erau pregătiți încă de anul trecut. Eu le-am arătat filme, le-am arătat cum se întâmplă. A trebuit să-i pregătesc pentru asta, pentru că mă așteptam la un moment dat.”, explică Cristela Georgescu.

Cristela Georgescu povestește în exclusivitate cum a fost ridicat Călin Georgescu din trafic

Cristela Georgescu povestește cum a fost ridicat din trafic Călin Georgescu. Povestea acesteia ar fi fost relatată chiar de Pavel, fiul lui Georgescu, care a fost prezent chiar la evenimente. Călin Georgescu ar fi ajuns în parcarea bazinului unde urma ca Pavel să aibă un antrenament, când a fost înconjurat de „3 Dacii, 5 dube și niște mașini mici care nu se mai terminau”. Fostul candidat la președinție și-ar fi ghidat fiul spre antrenament, după care ar fi plecat alături de mascați spre locuința acestuia.

„În acea dimineață, ei au ajuns acolo, au intrat în incinta unde se parchează mașina. Chiar Pavel mi-a povestit, a zis: mamă, la un moment dat au trecut trei Dacii în viteză mare, apoi cinci dube, mamă, și niște mașini mici care nu se mai terminau. Călin i-a spus să stea liniștit, și-a dat seama imediat ce se întâmplă… Au venit și i-au spus că trebuie să-i urmeze. Călin i-a spus lui Pavel să meargă la antrenament și asta a fost. L-au luat și au venit cu el acasă.”, povestește soția lui Călin Georgescu

Ce s-a întâmplat pe 21 septembrie cu Călin Georgescu?

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a fost ridicat pe 21 septembrie, în jurul orei 6.00, de procurorii DIICOT, direct din trafic. Acesta se ducea la înot alături de fiul său. El este vizat într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Procurorii și polițiștii au făcut cinci percheziții în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Prejudiciul investigat depășește 1,1 milioane de euro. Acțiunea a fost declanșată luni, 21 septembrie, de procurorii DIICOT, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale.