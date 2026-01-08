Dan ⁠Dungaciu: „Pentru Trump, globalizarea a fost un „bad deal”. Și-a dat seama că lumea a început să urască SUA”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum Trump și-a propus să schimbe ordinea mondială. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum Trump și-a propus să schimbe ordinea mondială. Acesta a început prin a spune că Trump a realizat că SUA nu mai e funcțională. Mai mult de atât, sociologul susține că SUA și-a fabricat și finanțat propriii dușmani – China și Rusia. SUA, mai spune acesta, ar fi finanțat globalizarea cu resursele sale. Trump, spune analistul, a tras concluzia că lucrurile trebuie schimbate cât mai repede. Așa cum Gorbaciov a resetat jocul, realizând o aterizare lentă a URSS-ului, așa și Trump a început schimbarea în SUA. Dungaciu susține că ceea ce Gorbaciov le spunea aliaților socialiști, le spune și Trump astăzi aliaților din UE. Președintele american susține o schimbare pentru noi oportunități, concluzionează sociologul.

„Trump ce a zis? S-a uitat la America și ce a zis? Domnule, America nu mai poate funcționa așa. Americanii din jurul lui Trump și tot ce a semnat lumea asta a lui Trump, și chiar lumea de putere s-a uitat la America și în discursul lui pe care l-ați dat și dumneavoastră… Pe politica externă din 2016, a spus că globalizarea a fost un bad deal. America nu mai poate funcționa așa. America a susținut pe banii ei globalizarea. America și-a născut propriii dușmani, adversarii: China și Federația Rusă. Am scos resurse din America și le-am dus în altă parte, în special în China. Lumea ne urăște. Anti-americanismul s-a născut, prin urmare, a fost o greșeală. Trebuie să schimbăm. Resetăm jocul. Gorbaciov s-a uitat. Gorbaciov, fiul ideologic, al lui Andropov (n.r. Iuri Vladimirovici Andropov), șeful KGB-ului, care avea datele reale despre ce se întâmplă în URSS și de asta l-a pregătit pe Gorbaciov să ia puterea. Mă rog, să pregătească aterizarea lină a URSS-ului, să nu se întâmple o nenorocire cu alte arme nucleare pe cap și răspândite în toate părțile. Și Gorbaciov spune lumea trebuie schimbată cum încălcând toate normele, cu toate cutumele de până atunci. Toți aliații lui Gorbaciov, adică cei din lagărul socialist, greșeau. Trebuie să se schimbe. Asta le-a spus Gorbaciov. Cam ce le spune Donald Trump acum aliaților din Uniunea Europeană, adică aliaților occidentali. Le spune domnule, jocul se schimbă, se resetează. Ce ați făcut până acuma, nu e funcțional. Și eu voi schimba jocul și eu vorbesc cu rușii ca ceva mai bun să ni se întâmple și nouă.”, a explicat sociologul.