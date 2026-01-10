Prima pagină » Actualitate » Județul din România unde se înregistrează cea mai ridicată rată a șomajului. Aici sunt cei mai mulți oameni fără loc de muncă

Județul din România unde se înregistrează cea mai ridicată rată a șomajului. Aici sunt cei mai mulți oameni fără loc de muncă

10 ian. 2026, 08:49, Actualitate
Județul din România unde se înregistrează cea mai ridicată rată a șomajului. Aici sunt cei mai mulți oameni fără loc de muncă
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

O medie de 6% pentru rata şomajului la nivel naţional poate să nu fie un procent de speriat, însă dacă situaţia este privită în profunzime, se constată că, de fapt, trăim într-o Românie cu mai multe Românii, cu decalaje mari de la o regiune la alta. Și mai îngrijorător este , în rândul tinerilor (15-24 de ani), se înregistrează o rată a şomajului mare, de 26,9%.

Regiunea Bucureşti – Ilfov stă de departe cel mai bine din România în ce priveşte oamenii fără loc de muncă, iar rata şomajului de doar 1,9%. S-ar putea spune deci aici sunt concentrate cele mai multe companii, naţionale şi internaţionale, industrie mai multă şi comerţ.

Și regiunile centru, nord-vest şi nord-est stau bine cu rate ale şomajului, care sunt cuprinse între 3,9 şi 5,8 la sută.

Însă, mai departe se intră în ceea ce se numeşte zone de risc: în regiunea sud-vest Oltenia, rata sare de 7 procente, regiunea vest 7,7%, sud-Muntenia 8% rată a şomajului, iar regiunea sud-est aproape de 10%.

În rândul populaţiei cu vârste între 15 şi 24 de ani este o mare problemă, deoarece rata şomajului este de 26,9%. În ce privește județul cu cea mai mare rată a șomajului, este vorba despre județul Mehedinți, totul pe fondul închiderii mai multor societăți și afaceri, precum și de nivelul scăzut al salariilor.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

„Am încheiat cu ultima raportare statisică 9,1% rata şomanjul, o cifră foarte mare”, a declarat Adrian Bidilici, director AJOFM Mehedinți, potrivit Antena 3.

În speranța reducerii ratei șomajului, administrația locală din Orșova a înființat recent o societate comercială.

Suntem la început cu înfiinţarea serviciilor publice. Angajările vor continua, cât şi pentru celalate activităţi„, a afirmat Cristian Miclău, director societate Orșova.

Și în Vaslui situația este una dificilă.

În judeţul Vaslui, la finalul lunii noiembrie era 8,83% în evidenţele judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui, din acestea – 989 fiind şomeri indemnizaţi şi 8.610 fiind neindemnizaţi„, a spus Laura Toporăscu, purtător de cuvant AJOFM Vaslui, conform sursei citate.

Peste toate, situația șomajului rămâne o problemă majoră la nivel național, afectând zonele deja vulnerabile și marile orașe.

Autorul recomandă:

Vești proaste de la INS: Rata șomajului în România a crescut la 6% în noiembrie 2025. Aproape 500.000 de români sunt șomeri

Recomandarea video

Mediafax
Horoscop 10 ianuarie 2026: Două zodii primesc ajutor financiar, altele simt o mare ușurare sufletească
Digi24
Culisele cursei globale pentru scăparea lui Maduro: întâlnirea secretă de la Vatican și oferta Rusiei
Cancan.ro
Călin Donca, descalificat de la Survivor 2026? 'Mi-ai stricat casa!' Altercație fizică violentă cu Cristi Boureanu
Prosport.ro
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Adevarul
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Mediafax
A fost arestat cel mai periculos chinez din „imperiul mafiei cibernetice”. Avea centre de muncă forțată unde-și derula escrocheriile
Click
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Digi24
Rusia ridică miza și readuce în joc Oreșnik. De ce a aruncat Putin în luptă o armă pe care n-a mai folosit-o din 2024
Cancan.ro
S-a aflat cauza reală a morții lui Gabriel din Buzău. Ce i-a curmat viața, de fapt. Familia se pregătește de înmormântare
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Descopera.ro
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Țara europeană care se transformă într-un adevărat magnet pentru cei mai bogați
ACTUALITATE Adrian Severin: „SUA a încălcat dreptul internațional, dar acum discuțiile sunt dacă această acțiune a fost bine întemeiată”
07:00
Adrian Severin: „SUA a încălcat dreptul internațional, dar acum discuțiile sunt dacă această acțiune a fost bine întemeiată”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Președintele pleacă cu aceeași echipă de media. Acești oameni nu sunt jurnaliști, sunt tovarăși de drum”
06:30
Ion Cristoiu: „Președintele pleacă cu aceeași echipă de media. Acești oameni nu sunt jurnaliști, sunt tovarăși de drum”
EXCLUSIV Apar noi dezvăluiri despre controversata Raluca Rogoz, numită de Bolojan șefa „Achizițiilor Publice”. Foști funcționari din conducerea Primăriei Sectorului 1 spun că președinta ANAP nu era pregătită din punct de vedere profesional
06:00
Apar noi dezvăluiri despre controversata Raluca Rogoz, numită de Bolojan șefa „Achizițiilor Publice”. Foști funcționari din conducerea Primăriei Sectorului 1 spun că președinta ANAP nu era pregătită din punct de vedere profesional
EXCLUSIV Militar american, mort într-un apartament din Otopeni în condiții misterioase. Cauza decesului a rămas necunoscută
05:00
Militar american, mort într-un apartament din Otopeni în condiții misterioase. Cauza decesului a rămas necunoscută
PACE ÎN UCRAINA SUA și Ucraina au anunțat că vor semna un acord de reconstrucție în valoare de 800 de miliarde de dolari
02:43
SUA și Ucraina au anunțat că vor semna un acord de reconstrucție în valoare de 800 de miliarde de dolari
FLASH NEWS „Putin nu se teme de Europa, Europa rămâne în urmă”, spune Trump. Ce le transmite liderilor europeni
00:51
„Putin nu se teme de Europa, Europa rămâne în urmă”, spune Trump. Ce le transmite liderilor europeni

Cele mai noi

Trimite acest link pe