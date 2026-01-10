Județul din România unde se înregistrează cea mai ridicată rată a șomajului. Aici sunt cei mai mulți oameni fără loc de muncă

O medie de 6% pentru rata şomajului la nivel naţional poate să nu fie un procent de speriat, însă dacă situaţia este privită în profunzime, se constată că, de fapt, că trăim într-o Românie cu mai multe Românii, cu decalaje mari de la o regiune la alta. Și mai îngrijorător este că, în rândul tinerilor (15-24 de ani), se înregistrează o rată a şomajului mare, de 26,9%.

Regiunea Bucureşti – Ilfov stă de departe cel mai bine din România în ce priveşte oamenii fără loc de muncă, iar rata şomajului de doar 1,9%. S-ar putea spune deci că aici sunt concentrate cele mai multe companii, naţionale şi internaţionale, industrie mai multă şi comerţ.

Și regiunile centru, nord-vest şi nord-est stau bine cu rate ale şomajului, care sunt cuprinse între 3,9 şi 5,8 la sută.

Însă, mai departe se intră în ceea ce se numeşte zone de risc: în regiunea sud-vest Oltenia, rata sare de 7 procente, regiunea vest 7,7%, sud-Muntenia 8% rată a şomajului, iar regiunea sud-est aproape de 10%.

În rândul populaţiei cu vârste între 15 şi 24 de ani este o mare problemă, deoarece rata şomajului este de 26,9%. În ce privește județul cu cea mai mare rată a șomajului, este vorba despre județul Mehedinți, totul pe fondul închiderii mai multor societăți și afaceri, precum și de nivelul scăzut al salariilor.

„Am încheiat cu ultima raportare statisică 9,1% rata şomanjul, o cifră foarte mare”, a declarat Adrian Bidilici, director AJOFM Mehedinți, potrivit Antena 3.

În speranța reducerii ratei șomajului, administrația locală din Orșova a înființat recent o societate comercială.

„Suntem la început cu înfiinţarea serviciilor publice. Angajările vor continua, cât şi pentru celalate activităţi„, a afirmat Cristian Miclău, director societate Orșova.

Și în Vaslui situația este una dificilă.

„În judeţul Vaslui, la finalul lunii noiembrie era 8,83% în evidenţele judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui, din acestea – 989 fiind şomeri indemnizaţi şi 8.610 fiind neindemnizaţi„, a spus Laura Toporăscu, purtător de cuvant AJOFM Vaslui, conform sursei citate.

Peste toate, situația șomajului rămâne o problemă majoră la nivel național, afectând zonele deja vulnerabile și marile orașe.

